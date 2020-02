Horoskop na pátek 28. února: Přetvářka dnes proti vám nemá šanci

Začnou vás rozčilovat lidé ve vašem okolí, kteří něco jiného říkají a něco jiného dělají. Dnes si na ně posvítíte. Zároveň budete mít paradoxně sklony vkládat svou důvěru do lidí, kteří si ji nezaslouží. Buďte pozorní a lépe čtěte řeč těla vašich kolegů a známých.

Beran

Už vám lezou na nervy kolegové, kteří se neustále jen přetvařují? Nebuďte stejní jako oni a i za cenu toho, že vám to zpočátku možná způsobí nepříjemnosti, dejte jasně najevo, co si o nich myslíte. Soustřeďte se na svou práci a vyhýbejte se jim.

Býk

Hvězdy způsobí ve vašem vztahu vážné komplikace. Udělejte vše, co je ve vašich silách a snažte se jim za každou cenu předejít. Život není peříčko a každý z nás se o tom osobně přesvědčí. Překonejte nepříznivé období a zachraňte vztah.

Blíženci

Jste na začátku nového vztahu? Dnes se opět posunete o krok dále. Váš partner se poslední dobou trápí a hledá útěchu. Svěří se vám se svými problémy a vloží do vás velkou důvěru. Oplaťte mu stejnou kartou a získejte jeden v druhém životní oporu.

Rak



Vaše rodina si dnes přilepší. Ať už v materiálním či duchovním slova smyslu všechny to povzbudí. Snažte se svým nejbližším poskytnout vše, po čem touží a udělejte je šťastnými. Dobře si uvědomují, co pro ně děláte a jsou vám za to nesmírně vděční.





Lev

Pracovně se dnes bude dařit těm, kteří pracují ve zdravotnictví nebo tvůrčích oborech. Vložte do své práce veškerou energii a nadšení a už jen čekejte na zasloužené úspěchy. Zaměstnání, které přináší viditelné výsledky, vám dodá pocit zadostiučinění.

Panna



Dejte si velký pozor na to, komu svěřujete své finance. Mohlo by se lehko stát, že se dostanou do rukou nesprávným lidem. Raději se s penězi naučte zacházet sami a nedávejte je na zodpovědnost nikomu jinému. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení.

Váhy

Věci, které za něco stojí, nikdy nejsou zadarmo. Pokud toužíte po kariéře, která by vás doživotně zajistila, připravte se na dlouhou cestu. S pevnou vůlí jistě dosáhnete vysněného cíle. Je ale potřeba počítat s tím, že budete muset přinést oběti.

Štír

Rozhodně nejste naivní, přesto vám ale určité souvislosti v zaměstnání unikají. Dnes konečně prokouknete a nebudete tak ušetřeni nemalého zklamání. Dejte si velký pozor na to, v koho vkládáte důvěru. Vyhnete se tak pro příště nepříjemným překvapením.

Střelec

Buďte vnímavější ke svému okolí. Každý z nás je od přírody do určité míry egocentrický. Naučte se však obětovat své vlastní potřeby pro ty, které milujete. Poskytněte jim bezpodmínečnou lásku a péči i za cenu toho, že budete v určitém směru strádat.

Kozoroh

Unavuje vás vztah plný nejistoty a nejasné budoucnosti? Buďte k partnerovi upřímní a zjistěte, zda vás opravdu miluje a považuje vás stejně tak jako vy jeho za životní protějšek. Nejspíš to nebude příjemná konverzace, udělejte si ale ve vztahu jasno.

Vodnář

Posilte dnes vzájemnou důvěru ve vztahu. Svěřte se partnerovi se svými problémy a nejniternějšími pocity. Důvěra je spolu se schopností dělat kompromisy a komunikací základním klíčem ke spokojenému vztahu. Získejte jeden v druhém oporu a jistotu.

Ryby

Pustili jste se do podnikání? Postavit se na své vlastní nohy obnáší velkou dávku odvahy a začátky jistě nejsou lehké. Věřte však, že už jste se prokousali tím nejhorším a od teď se všechno bude jen zlepšovat. Zakázky se jen pohrnou, využijte toho!