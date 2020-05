Horoskop na pátek 29. května: Užívejte si pohody a relaxu v přírodě

Beran

Vaše vyřídilka je stále ve formě a nemáte problém vysvětlit komukoli cokoli. Jsou ale věci, ze kterých se nevymluvíte. Vzpomeňte si, zda jste někomu neslíbili něco, na co nezbyl čas. Dnes je nutné to vyřídit, nebo vám to způsobí do budoucna problém.

Býk

Pokud už delší dobu přemýšlíte o podnikání, ale ještě jste se k tomu nerozhoupali, je nyní vhodný čas začít být na volné noze. Navíc vám hvězdy mohou přihrát i vhodného společníka, se kterým se může dařit realizovat všechny vaše dávné sny a plány.

Blíženci

Dnes je příhodný den pro uspořádání si finančních záležitostí. Hvězdy nabádají k revizi bankovních účtů a nastavení služeb. Můžete snadno zjistit, jestli neplatíte poplatky za služby, které nepoužíváte, nebo že vaše cenné papíry ztrácejí na hodnotě.

Rak

Pátek je pro vás dnem týdenní rekapitulace, kdy se snažíte najít vady a nedodělky ve své práci a vše napravit. Také dnes byste se tomu měli věnovat. Už proto, že jde o samostatnou činnost bez nutnosti spolupráce. Stále trvá snížená schopnost komunikace.

Lev

Sebelákavější nabídka by vás dnes neměla zlákat, pokud se týká nemovitostí. Cokoli spojené s tématem realit dnes odložte na později, ať se vám nedostaví zbytečná ztráta nebo pozdější nespokojenost. Problémům je vždy lepší předcházet, než je pak napravovat!

Panna

V pátek si neplánujte náročný program. Ne snad, že byste měli málo sil, ale po týdnu nadstandardních výkonů, kdy jste investovali ze sebe to nejlepší, zákonitě přichází únava. Nejen fyzická, ale zejména duševní. Práce vás vůbec netěší a neuspokojuje.

Váhy

Dnes máte svůj šťastný den! Hvězdy napovídají, že byste si měli pátek užít naplno. Snažte se kochat maličkostmi, které nás obklopují. Rozkvetlé stromy, dobrá káva, úsměv kolegy, to vše zlepšuje naše dny, pokud jejich význam dokážeme opravdu vnímat.

Štír

Nenechte si pátek otrávit řešením bankovních záležitostí. Nevyžadují teď žádnou větší pozornost, a hlavně by šly velmi pomalu. Také potřebujete-li vyřešit problém ohledně realit, nechte to na lepší dobu, dnes by to přineslo akorát tak rozmrzelost.

Střelec

Mnozí z vás se dnes mohou seznámit s čilým a přitažlivým protějškem, který vám svou sečtělostí a inteligencí nejen učaruje, ale také rozšíří obzory. Hltáte každé jeho slovo a těšíte se na další setkání. Pociťujete touhu dozvědět se od něj ještě víc.

Kozoroh

Vaše finanční situace se začíná odlehčovat. Máte dnes schopnosti pro úspěšná jednání, která vám mohou brzy přinést i finanční výhody. Hvězdy také radí věnovat pozornost finančním institucím, možná se tam skrývá tajemství vaší budoucí prosperity.

Vodnář

Pokud cítíte, že máte absenci intenzivních prožitků, dnes vás ten pocit jistě přejde. Vaše smyslnost naplno prorazila schránku vašeho těla a míří na každého, kdo kolem jen projde. Není divu, že máte tolik příležitostí, jak si zpříjemnit dnešní večer.

Ryby

Hvězdy vám dnes moc nepřejí, a tak se na to připravte. Neplánujte si náročný program, ale snažte se věnovat jen činnostem, při kterých nemůžete udělat moc chyb. Ideálně byste se měli probrat prací uplynulého týdne a dodělat zapomenuté maličkosti.