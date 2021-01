Horoskop na pátek 29. ledna: Hledejte oporu ve svém nitru

K dětem vlivem Marsu v Býku získáváte vřelý vztah. To se ale nedá říct o vašem vztahu ke zbytku rodiny. Věnujte se celé rodině, jejím názorům i problémům. Vaši blízcí to ocení. Pokud se to nepodaří a dojde k neshodám, hledejte oporu ve svém nitru.