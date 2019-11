Horoskop na pátek: Zamyslete se, s kým trávíte čas a nelpěte na vztahu

Dnes byste měli trochu popřemýšlet nad tím, komu věnujete svůj volný čas. Nedržte se křečovitě vztahů, které nefungují. Co dalšího vás čeká prozradí páteční horoskop.

Beran

Musíte vystoupit ze své komfortní zóny, jinak se zblázníte. Je to riskantní a nebude to příjemné, novou a neznámou situaci nebudete mít plně pod kontrolou, ale život je plný výzev, které musíte přijmout, abyste byli na sebe pyšní a žili nadále spokojeně.

Býk

Vztahy se neustále vyvíjejí. Někteří lidé přicházejí a jiní odcházejí. Nechte v klidu odejít ty, jejichž vývoj se ubírá jiným směrem než váš. Můžete být z toho smutní, ale je to docela přirozené. Važte si toho, co vám dotyční během společné cesty dali.

Blíženci

Vaši přátelé s vámi udržují velmi vřelé kontakty, což je skvělé. Zkuste je překvapit nějakým milým a neobvyklým dárkem, který nebudou vůbec čekat. Patříte mezi ty šťastlivce, kteří byli schopni objevit mezi lidmi to pravé zlato. Užívejte si kamarádství.

Rak

Raději zůstaňte doma. Sice milujete společnost, ale zavládla ve vás touha po pokorné samotě. Udělejte si ve své domácnosti pořádek a rozjímejte o svém dosavadním životě. Čištěním kuchyňské podlahy si vyčistíte i splíny na duši. Feng-šuej nechť proudí.

Lev

Ukojte svůj velký hlad po duchovním rozvoji. Rozhodně se vyhýbejte snadným činnostem, které jsou sice rychle hotové, ale ubíjely by ve vás kreativitu. Potřebujete náročný stimul, abyste se rozvinuli na úroveň, po které tajně toužíte. Dokážete vše.

Panna

Držte se započatých věcí a dotáhněte je do zdárného konce. Je potřeba sílit sebekázeň. Překvapíte sami sebe, až se dostanete přes nudnou, ale nutnou fázi ke zdárnému výsledku. Poté si uvědomíte svoji skutečnou hodnotu, kterou již nebudete podceňovat.

Váhy





Udržte si svůj humor a veselí, které přenášíte na okolí. Z vaší minulosti se může znenadání vynořit osoba, kterou svými novými pozitivními přístupy k životu mile překvapíte, ale i trochu zahanbíte. Rovněž jí dokážete, že jste se dostali velmi daleko.

Štír

Popřemýšlejte o tom, s kým trávíte čas. Jsou to ti samí lidé, kterými byli na počátku vašich vztahů, anebo se vyvinuli někam jinam? A kam? Tam, kam vy? Nebo směřují již úplně jiným směrem, který je vám cizí? Nebo jste se nakonec sešli na stejné cestě?

Střelec

Dnešek se bude vyvíjet velmi klidným tempem. Budou k vám přicházet drobné dárky ve formě nalezených mincí v automatu, vrácených věcí, které jste půjčili, ale již jste nedoufali, že je ještě uvidíte, nebo v pozvání na kávu a zákusek od kolegy. Užívejte si jich.

Kozoroh

Dnešní hvězdné konstelace vás nabijí takovou dávkou energie, že budete schopni hnedle z rána tančit klidně i čardáš. Nic vás nezastaví a práce bude odsýpat přímo od ruky. Realizujte všechny svoje nápady. Kdy jindy, když ne dnes! Nic neodkládejte.

Vodnář

Pokud jste unaveni z toho, jak všichni umí blábolit, ale málokdo konat, zkuste se vykašlat na kontakty s takovými jedinci. Získáte ohromné množství sil na vlastní projekty, kterými změníte nejen svůj život, ale i životy lidí ve svém blízkém okolí.

Ryby

Úskalí věčného filozofování je skutečnost, že můžeme být snadno lapeni do labyrintu vlastních myšlenek a reálný život nám může unikat. Přestaňte přemýšlet, ale nechte svoji filozofii problesknout do reality, aby se zhmotnila ve skutečnost. Máte na to!