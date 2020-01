Horoskop na pátek 3. ledna: Zkuste se překonat a nevrčet na okolí

Beran

Někdo v práci nebo ve škole o vás může šířit ošklivé pomluvy a vám srážet sebevědomí, že nemáte věřit tomu, že se někdo zajímá o to, co říkáte. Není to pravda! Zdvihněte bradu a klepy se nezabývejte, hovořte sebevědomě o všem, co si myslíte a cítíte.

Býk

Může vás čekat setkání s nadřízenou osobou, které začne negativně. Vy si z toho nic nedělejte a snažte se dostat dotyčného na svoji stranu – přiznejte chyby a navrhněte řešení už dlouho nefungujících struktur ve vaší práci. Nakonec mile překvapíte.

Blíženci

Dneska se vaší mysli podaří zaměřit se na budoucnost. Podaří se vám pohlédnout z jiného úhlu pohledu na starý problém a vyřešit jej mnohem snadněji než doposud. Zjednodušení života není hřích, ale posun. Získáte konečně klid na sebe a vlastní koníčky.

Rak

Pokud jste se v posledních dnech cítili s náladou pod psa, ale všechno jste tutlali a nasazovali masku veselého člověka, je načase jít s barvou ven. Každý má své dny, kdy ho něco tíží, a není nic špatného na tom se se svými problémy svěřit příteli.

Lev

Autorit budete mít plné zuby – těch falešných, které se snaží stavět respekt nikoliv na svém přirozeném umu, ale na pozici, která jim byla přidělena společností. Nedávejte jim příležitost skrze nejapné poznámky k exhibic moci, počkejte, až se shodí sami.

Panna

Dobrý člověk, kterého jste v nedávné době zaujali, vám může pomoci k novému náhledu na situaci, ve které se nacházíte. Doporučí vám nechodit cestou nejmenšího odporu, ale čelit výzvám, ze kterých sice možná budete mít pár modřin, ale získáte zlatý pohár.

Váhy



Pokud toužíte zmizet z povrchu zemského a odpočinout si, směle do toho, ale dejte vědět svým přátelům a rodině, proč nechcete být delší čas nikým nerušeni. Zaslouží si to nejen jako projev úcty, ale i proto, že mají o vás starost a rádi vám kdykoliv pomůžou.

Štír

Nakupování věcí pro vás může mít význam nejen jako technologické výstřelky doby, které musíte mít, ale jako symbol dlouhotrvající práce, která přinesla své ovoce. Dopřejte si něco pěkného, co dlouho vydrží a připomene vám to vaše odhodlání splnit si své sny.

Střelec

Změňte své každodenní návyky, protože něco ve vašem životě vás tíží. Je možné, že se jedná i o nějaký nefunkční vztah, který potřebuje revizi a značnou investici do oprav. Ať je to cokoliv, je nutné vynaložit každodenní snahu o změnu celé situace.

Kozoroh

Dnešek je velmi významný pro dokončení všech důležitých projektů, které vám přinesou úspěch. Rozhodně dnes prokažte dostatek disciplíny a sebekontroly a nic neodkládejte. Odkládání věcí by totiž zkazilo vaše úsilí a váš cíl by byl nenávratně pryč.

Vodnář

I vaše city potřebují každodenní údržbu. Proto se od nich neodpojujte a pravidelně se posaďte a zamyslete, jak a proč se cítíte v blízkosti určitých osob. Pokud vás nějaké pocity k nim hodně tíží, v klidu si o nich promluvte. Hlavně své pocity nikdy netutlejte.

Ryby

Ve společnosti dětí se zkuste chovat a hrát si s nimi jako dítě. Pokud ve svém okolí žádné děti nemáte, nevadí. Kupte si své oblíbené bonbony z dětství a pusťte si kreslený seriál, který jste milovali. Obnovíte v sobě hravost, která je také důležitá.