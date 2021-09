Horoskop na pátek 3. září: Venuše dnes přeje milostným pletkám

V pátek vás Venuše ve Vahách pořádně nadnáší, přičemž přeje romantickým milostným vztahům, četným zájmům spojeným s krásou a také výchově dětí. Mars se dostává do úžasného spojení Uranem, takže na vitalitu a legraci můžete dělat výprodej.

Beran

Jupiter významně podporuje Venuši, přičemž společně naznačují nežádoucí přehánění v lásce. A na to jste horké hlavičky, někdy přímo mistři světa, což si budete muset přiznat. Především kolem poledne reagujete hodně ukvapeně a zbytečně podrážděně.

Býk

Až dosud jste stoupali po kariérních schůdcích nebývale snadno. Teď se vaše veselá jízda poněkud zastaví, nenechte se tím však odradit. Ne všechno jde lehce a některé věci si musíte opravdu zasloužit. Je proto ideální čas začít se pořádně snažit.

Blíženci

Na konci pracovního týdne jste rádi, že máte za sebou veškeré povinnosti. Měli jste práce nad hlavu. V poslední hodinách dne se nedobré věci začínají měnit, naopak karta se otáčí a zejména vy, kteří jste nezadaní, vstupujete na čarokrásné území vášně.

Rak

V pátek vás Venuše ve Vahách pořádně nadnáší, přičemž přeje romantickým milostným vztahům, četným zájmům spojeným s krásou a také výchově dětí. V manželství však, pozor, přetrvává nebezpečí výbuchu, a to prioritně v době mezi odpolední svačinou a večeří.

Lev

Současné období je pro vás ve sférách lásky i práce velmi příjemné a počáteční zmatek střídá pohoda. V lásce jste excelentní, váš sex-appeal si vyžádá mnoho obětí! Přece jen však buďte opatrnější, odpoledne se množí náhlé a divoké sexuální kontakty.

Panna

Mars se dostává do bombastického spojení s Uranem, takže na vitalitu, super akce a legraci můžete dělat výprodej. Velmi silně vás také přitahují milostné prožitky, váš sex-appeal je uhrančivý! Jediným omezením je stále přítomný Saturn ve vašem znamení.

Váhy

Láska a přátelství jen kvetou, ruku v ruce jde i prosperita s kariérou. V tomto dni probíhají dvě tendence, která přinášejí v životě lidí určitou tenzi. Vy se však obávat nemusíte, jejich účinek není na vás osobně nijak silný a budete se cítit ok.

Štír

Hvězdy vám jsou nápomocné ve všem, co budete činit. Nastává průlom a Venuše ve Vahách jde s pravdou ven! Tato přející bohyně vám chce poskytnout něhy a náklonnosti, co jen unesete, proč se tomu bránit? Najednou zjišťujete, že se vám chce ze své ulity ven.

Střelec

Vstup do tohoto dne je charakteristický novým vymezováním sebe sama a uvědoměním si své osobnosti. Někdo vám nečekaně napomáhá ve scénáři, ve kterém vystupuje do popředí vaše pověst a důvěryhodnost. Nechte si pomoci, když to potřebujete ku prospěchu.

Kozoroh

Nabručený Merkur ve Vahách signalizuje, že zejména odpoledne se není radno pouštět do závažných debat a přílišného analyzování vztahu. Od večerních hodin se situace naštěstí mění a Venuše se snaží opět nastolit radost a citové souznění. A podaří se to výborně.

Vodnář

Šarm a kouzlo osobnosti z vás v poslední době doslova sálají. Váš partner si toho ihned všimne a bude vámi doslova okouzlen. To vám dává jistou moc, což moc dobře víte. Přesto zachováte takt. Přízeň vašeho protějšku vás každopádně velice potěší.

Ryby

Dnešní dění v lásce pociťujete spíše komplikovaně nežli spokojeně. Mnozí nepoznáváte sami sebe, jste více roztržití a máte v sobě určitý protipól. Neharmonická Venuše způsobuje, že nevíte, jestli dát průchod své nespokojenosti nebo radši nikoliv.