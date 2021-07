Horoskop na pátek 30. července: Dnes se vám mohou plnit přání

Na domácím poli se situace přiostří a vaše rodinné hádky vám budou připadat nekonečné. Opatrně, co doma řeknete! Máte příliš bojové energie, která může druhé doslova ochromit. Nezapomeňte, že se vám můžou plnit přání, na která se často soustředíte.

Beran

Váš partner setrvává po vašem boku a dřívější rozkoly váš vztah jenom posílí. Takže se nebudete muset o vaši lásku a zázemí strachovat. Pracovní konflikty naopak způsobí, že si představíte odchod ze zaměstnání s následnou ztrátou existenční jistoty.

Býk

Na domácím poli se situace přiostří a vaše rodinné hádky vám budou připadat jako rovnítko k prásknutí dveří a odchodu od těch, se kterými jste denně v křížku. Zapomínáte však, že tímto nic nevyřešíte. Zkuste si raději promluvit, někde a někdy v klidu.

Blíženci

Jaké dnes bude vaše překvapení, když na výplatě dostanete přidáno, přestože jste očekávali spíše pokles. Svými kritickými názory jste si v zaměstnání vydobyli lepší finanční ohodnocení a respekt, nikoliv propad, tak to doma pak náležitě oslavte.

Rak

Při dnešku se vám bude dařit v zaměstnání i na domácí půdě. Konečně to nebude buď a nebo. Budete mít pocit, že vám jdou všichni v práci na ruku, zrovna tak činí partner nebo vaše nejbližší okolí. Užívejte si kýženého statusu quo, zasloužíte si to.

Lev

Energie, na kterou jste naladěni, může být vašemu vztahu prospěšná. Občas je třeba, abyste se zastavili a uvědomili, zda jste spokojeni s tím, jak žijete a jaké myšlenky vysíláte do okolí. Nezapomeňte, že se vám můžou plnit přání, na která se často soustředíte.

Panna

Vaši blízcí budou váhat, zda jste podnikatel v dobrém slova smyslu, či jen bohatý nátlakový spekulant, kterému bude záležet výhradně na sobě. Pokuste se nikoho ze svého okolí nezranit. Máte příliš bojové energie, která může druhé doslova ochromit.

Váhy

V oblasti lásky se budete těšit přízni své drahé polovičky. Jde o přínos daný nejenom aktuálním volným časem pro vás dva, ale také vaší ohnivou vášní. Nečekejte na milostné pobídky, ale sami se ujměte vedení vašeho vztahu. Buďte chvíli dominátorem.

Štír

Pokud máte ke svému partnerovi výhrady, zkuste promyslet, zda je pro vás možné spokojit se s usedlým způsobem života svého partnera, nebo potřebujete více vzruchů. Mohlo by vám ale vyhovovat, že je celý den doma a může se tak věnovat vaší osobě.

Střelec

Jestliže se vztahu tak trochu přejíte vzájemné blízkosti, nedejte to svému protějšku otevřeně znát. Vzniklo by mezi vámi odcizení a vy byste byli nařknutí z rozmarnosti a bezcitnosti. Raději si dopřejte nějaké sólo zážitky, třeba v oblasti sportu.

Kozoroh

V oblasti peněz se budete těšit ze vzrůstajících příjmů, jako zahradník ze vzkvétající úrody. Jen dejte pozor na různé spolupracovníky, kteří se chtějí přiživit na vaší pracovní energii. Ostražitost je na místě, na to nezapomínejte ani na vavřínech.

Vodnář

Některé věci vás budou stresovat více, než je záhodno, ale nesmíte se dát. A přestože zjistíte, že máte co do činění se zdatnými manipulátory, pokud odhopkáte jako zajíc do své nory, nic se tím nevyřeší, naopak. Dáte jim větší pole působnosti.

Ryby

Vaše schopnost pracovat pro domácnost je standardně obdivuhodná, ale většinou dostanete za svou ochotu méně ovací, než byste si zasloužili. Dnes byste se měli rozhodnout, že nebudete jenom Popelkou v koutě, ale konečně vyrazíte na bál za princem.