Horoskop na pátek 30. dubna: Vydržte! Na obzoru jsou lepší zítřky

Podle Saturnu ve Vodnáři vás čeká opravdu náročný den. Posledních pár měsíců pro vás nebylo právě jednoduchých. Nevěste však hlavu, ne vždy jde vše podle našich plánů. Dnes to vypadá, že vám začíná svítat na lepší zítřky.

Beran

Neužeňte se! Je pochopitelné, že je pro vás práce prioritou, berte to však s rozumem. Uvidíte, že pokud se naučíte odpočívat, bude to vaší výhodou. S dobrou náladou vám práce půjde mnohem lépe od ruky. Dopřejte svému tělu trochu odpočinku a relaxace.

Býk

Začínáte se ve vztahu trochu nudit? Přehodnoťte své priority a nedělejte zbrklá rozhodnutí. Váš drahý protějšek vás nadevše miluje a udělá, co vám na očích vidí. Uvědomte si, že nemůžete mít všechno a buďte to vy, kdo do vztahu přinese něco vzrušujícího.

Blíženci

Měli jste opravdu dlouhý týden? Neváhejte zrušit všechny svoje plány na víkend a rezervujte si pár dní pouze pro sebe. Vaše tělo i mysl si potřebuje odpočinout. Všichni to zajisté pochopí a vy budete mít šanci načerpat síly na další pracovní týden.

Rak

Nemáte zrovna svůj den? Nevěste hlavu a snažte se myslet pozitivně. Uvidíte, že když se něčím zaměstnáte a vyženete z hlavy všechny negativní myšlenky, hned se budete cítit o poznání lépe. Čekejte dnes překvapivou zprávu, která vás zaručeně potěší.

Lev

Posledních pár měsíců pro vás nebylo právě jednoduchých. Nevěste však hlavu, ne vždy jde vše podle našich plánů. Dnes to vypadá, že vám začíná svítat na lepší zítřky. Překonejte proto špatnou náladu a těšte se na lepší časy! Brzy se všechno změní.

Panna

Očekávejte dnes telefonát od dávných přátel. Přestože máte spoustu práce, uděláte si na ně čas a pokecáte spolu, jak se vám daří. Dozvíte se spoustu zajímavých novinek a zavzpomínáte na staré časy. Uvidíte, že večer dopadne nad očekávání.

Váhy

Podle prognóz Saturnu ve Vodnáři vás čeká opravdu náročný den. Organizace v zaměstnání bude horší než kdykoliv jindy a vy toho budete mít plné zuby. Nenechte si zkazit náladu a raději se soustřeďte na to, až skončí pracovní doba a myslete pozitivně!

Štír

Dnes máte ideální příležitost vyrazit si s přáteli na odpolední procházku. Je pátek, čeká vás víkend a vy si konečně můžete trochu užít. Neváhejte riskovat, a pokud nemáte žádné závazky, nebojte se odvázat. Máte šanci začít milostné dobrodružství, na které nezapomeňte.

Střelec

Jste již delší dobu sami? Někdy přehlížíme to, co máme přímo před očima. Rozhlédněte se po svém okolí a nechte se příjemně překvapit. Dejte Venuši šanci a nechte se obletovat tajným ctitelem. Kdo ví? Možná je to konečně vztah, na který jste čekali.

Kozoroh

Jste pracovití, snaživí a máte dobrý smysl pro organizaci. Jako vedoucí pracovního týmu jste velice schopní a oblíbení. Můžete si být jisti, že si toho váš nadřízený brzy všimne. Pokračujte dál ve svém tempu a v budoucnu se to objeví na vaší výplatě.

Vodnář

Máte pocit, že jste na všechno sami? Neváhejte zavolat svému dávnému příteli a svěřit se mu se svými problémy. Uvidíte, že vás s pochopením vyslechne a s radostí se vším pomůže. Obnovte vaše stará pouta a získejte zpět člověka, na kterém vám záleží.

Ryby

Využijte toho, že je pátek a čeká vás volný víkend. Obvolejte přátele a věnujte jim svůj čas. Poslechněte si všechny novinky a sdílejte s vašimi blízkými své starosti i radosti. Uvidíte, že vám to zvedne náladu a příjemně vás to naladí na víkend.