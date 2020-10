Horoskop na pátek 30. října: Musíte si více věřit

Blížící se Úplněk v Býku vám bohužel právě při dnešku hrozí zklamáním od někoho blízkého. Bez ohledu na to, co musíte udělat dnes, láska by pro vás měla být vrchol žebříku hodnot.

Beran

Ačkoliv byste si rádi už víkendově vyhodili z kopýtka, přihlásí se nějaké resty, které budete muset chtě nechtě dokončit, protože jinak na ně budete stejně stále myslet, což nepřidá vám ani vašemu okolí jako dobrá alternativa. Volíte odpovědnost.

Býk

Uděláte konečně velkou tečku za všemi nevyjasněnými věcmi a uděláte ji nebývale rázně. Zítřejší Úplněk v Býku přinese nastolení nových pravidel do života vašeho i vašich blízkých. V popředí životů budou hodnoty, láska a finance.

Blíženci

Doma budete dnes udávat tón, zvláště tehdy, když budou mladší ročníky příliš uvolnění ve svých mravech, což vás rozhodně nebude bavit sledovat. I vaši blízcí umí ocenit vaše dobře míněné rady, ačkoliv se tak na první pohled rozhodně netváří.

Rak

Několik nenaladěných jedinců okolo vás, vám vaše myšlenky vrátí tam, kam jste je rozhodně již směřovat nemínili. Zkuste si opět zvednout náladu a pak ji opatrně o několik stupínků pozvednout i jim, ačkoliv si budou brát vaše slova k srdci jen málo.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA LISTOPAD!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

Zítra konečně nastane očekávaný úplňkový den, kdy si dovedete představit, že lze dosáhnout pokroku v jisté důležité záležitosti. Nyní je ovšem třeba nejen si představovat, i když i to je začátek, ale zajistit si zisk pilnou prací na tom, co již v duchu máte.

Panna

Někdo ve vašem pracovním kolektivu vás trochu zpomaluje, ale s trpělivostí se vám tato potíž podaří překonat. A pokud se nad tím zamyslíte, jste s to dnes zdolat jakoukoliv výzvu. Bez ohledu na to, co musíte udělat a kolik je času. Věřte si trochu.

Váhy

Blížící se Úplněk v Býku vám bohužel právě při dnešku hrozí zklamáním od někoho blízkého. Neměli byste tedy dále otálet a opustit vztahy či společenství, ve kterých se necítíte dobře. Vaše nervy už opět potřebují cítit harmonii a bezpečí, ne stres.

Štír

Vaši přátele budou stimulovat vaše potěšení z běžných denních radostí. Dnes nutně hledáte společnost, popravdě vás nebaví být samotní ani na toaletách, a to už je co říci. Kreativní hobby nebo dobré jídlo, bude přinášet energie, ale přátelé jistotu.

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU 2021!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým příštím rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost!

Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Střelec

Jisté předsudky vás dnes zpomalují, ale budete-li se řídit spíše srdcem než rozumem, přijdete na to, že můžete překonat jakoukoliv překážku. Bez ohledu na to, co musíte udělat dnes, láska by pro vás měla být vrchol žebříku hodnot. Myslete na to.

Kozoroh

Amor je pro jiskřivé odpoledne a klidně i večer. Užijte si hru lásky. Vášeň je silný plamen, který vás bude inspirovat. Nyní si dokonce můžete vzít namáhavou práci domů. Prostředí je harmonické a vzhledem k tomu, že noc je dlouhá, stihnete obojí.

Vodnář

Bude vás mrzet, že je kolem vás stále tolik dobromyslných lidí, které by někdo mohl podvést a z nichž by určití lidé mohli vylákat velké sumy nebo je i jinak využít. Rozvíjejte svou dalekozrakost, tak se dostanou všechny pochybné existence do potíží.

Ryby

Trochu víc romantiky v každodenním životě by vám neškodilo, právě naopak přinese vám více ohnivé energie do života, stejně jako něhu do srdce. Dopřejte si každý den možnost být spolu jen ve dvou. Dávejte pozor ovšem na různé návštěvy či návraty dětí.