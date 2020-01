Horoskop na pátek 31. ledna: Nesuďte okolí, nabídněte mu pomoc

Beran

Pokud chcete pomáhat druhým, uvědomte si, že kvalita je podstatnější než kvantita. Nemůžete se rozkrájet. Snaha pomoci každému je naprosto k ničemu. Raději pomozte několika blízkým, s kterými strávíte více času. Nikdo nemůže být spasitel celého lidstva.

Býk

Pro svoje plány máte podporu svých blízkých. Pokud vám to vadí a raději byste volili možnost "chci vědět, co vše ve mně je, nepomáhejte mi", řekněte jim to. Nemá smysl se užírat otázkami, zda byste to zvládli i bez konexí. Prostě je odmítněte. Máte na to.

Blíženci

To, že někdo je považován za vzdělaného intelektuála, neznamená, že nedělá chyby. Dělá a spatříte je. Nesmějte se jim a rozhodně do nich nekopejte, nejste přeci balíci z Horní Dolní, kteří nemají na nic jiného, než mlátit inteligenci lopatou do hlavy.

Rak

Jste připravení na žhavé jiskření, které vás dnes čeká? Milostné záležitosti naberou divočejšího spádu a dostanete se s tím druhým do zajímavých hloubek, nejenom těch vášnivých, ale i těch psychologických. Ten druhý vám otevře svoji tajnou knihu života.

Lev

Užijte si pozornost okolí. Trocha úsměvu a nezávazného koketování zlepšuje náladu, i když z toho nemusí nic být. Proč se nutně tvářit na vše jako bručoun, když svět je plný krás, jen je umět najít a vychutnat si je? Společenská setkání budou báječná.

Panna

Zkroťte u sebe doma nepořádek. Jasně, pár věcí na gauči je ok. Ale týden páchnoucí nádobí ve dřezu nepřidává na psychické podobě. Úklid je sice otravná činnost, ale pohled na hotovou práci vám přinese pocit uspokojení. A v podstatě velmi rychle.

Váhy

Zdržte se dnes všech komentářů o osobním životě v podstatě cizích osob. Neznáte je natolik, abyste věděli, v jaké bitvě se právě nacházejí. Laskavost se vám vyplatí. Až si všimnete jejich ran z boje, uvědomíte si, jak hluboce jste se v nich zmýlili.

Štír

Krásná slova mají vždy hloubku. Pokud jsou však vyřčena člověkem, který činí jejich opak, jsou bezduchá. Nenechte se nalákat na lep člověkem, který sice hezky mluví, ale už vás několikrát bodl do zad. Nemyslí vůbec vážně, co říká. Sledujte jeho činy.

Střelec

Pro zlepšení vztahů budete muset přijmout to, kým doopravdy jste. Už nelze tutlat toho výstředního heretika někde hluboko v nitru. Musí ven. Až dostanete do rovnováhy své vnitřní já s vnějším, můžete začít úspěšně navazovat vztahy, které vám klapnou.

Kozoroh

Můžete být v opravdu kruté hádce, kdy ten druhý chrlí bezcitná slova. Někdo však musí začít hledat v tom druhém jeho dobré stránky a od těch se odpíchnout, aby konflikt skončil. Vyčerpává vás oba. Místo výčitek raději toho druhého v něčem pochvalte.

Vodnář

Nenabízejte se tomu druhému jako možnost, kterou má na výběr z mnoha dalších. Nemá. Vy jste životní šance, kterou ten druhý promarní, nebo se jí chytne. Zdravé sebevědomí a uvolněnost jsou těmi správnými zbraněmi, kterými svůj vyhlídnutý objekt skolíte.

Ryby

Stojíte před těžkým rozhodnutím. Buď budete dbát o svoji dobrou pověst, což ovšem značně omezí veškerý přirozený projev vašeho já, anebo se naučíte přenést přes občasné bolestivé komentáře vašich sousedů. Rozhodnutí, které mnoho lidí nedokáže učinit.