Horoskop na pátek 4. června: Ukažte, jací jste! Reakce okolí vás překvapí

Beran

Je konečně pátek a vy toho máte plné zuby. Přestože se dnes chcete dostat domů, co nejdříve to bude možné, neodkládejte své povinnosti na jindy. Překonejte se a snažte si dodělat všechny své resty. Čím víc toho dnes zvládnete, tím méně vás toho čeká.

Býk

Máte pocit, že se vše začíná vymykat kontrole? Pokud jste přepracovaní a máte všeho plné zuby, neváhejte si zkrátit dnešní pracovní den. Nemá cenu se trápit a snažit se za každou cenu vše dodělat. Akorát byste udělali zbytečné chyby. Odpočiňte si!

Blíženci

Venuše v Raku tento týden přeje všem Blížencům, a pokud se mezi vámi a vaším partnerem začíná rýsovat trvalý vztah, netlačte na něj a nechte věcem volný průběh. Co se má stát, stane se. Nemá cenu plánovat si život. Řiďte se pro jednou svým srdcem!

Rak

Dnes je Jupiter ve znamení Ryb na vaší straně. Neznamená to, že se do všeho máte vrhnout po hlavě. Pokud si ale dobře rozmyslíte investici, nemusíte se bát riskovat. Dobře vložené peníze se vám nikdy neztratí. Porovnejte si ale všechny výhody a nevýhody!

Lev

Využijte volného pátečního večera a zorganizujte domácí večírek. Pozvěte všechny své nové i staré přátele a užijte si společný večer. Sdílejte se svými blízkými novinky z vašich životů a zavzpomínejte na společné zážitky. Odpočiňte si od stereotypu.

Panna

Starejte se raději o své. Přestože to mnohdy myslíte dobře, nemuselo by se vám to vyplatit. Nezaplétejte se do problémů ostatních lidí. Je samozřejmé poskytnout pomoc a radu příteli, nelze to však za nikoho řešit. Soustřeďte se na sebe a svůj život.

Váhy

Je pochopitelné, že po tom, co jste v minulosti prožili, pro vás není lehké pouštět si nové lidi do života. Měli byste se o to však alespoň pokusit. Snažte se žít přítomností a nemyslet na to, co se stalo. Buďte otevřenější a naučte se důvěřovat.

Štír

Nikdy není lehké dělat životní rozhodnutí. Pokud se vám dnes naskytne nová pracovní příležitost rozhodně byste ji měli zvážit. Ve svém momentálním zaměstnání se sice cítíte pohodlně, změna by vám ale jistě pomohla. Nebojte se riskovat, získáte tím.

Střelec

Začněte si lépe hlídat své peníze. Vaše výdaje se zvyšují, aniž si to uvědomujete. Možná se vám to teď nezdá, ale časem byste se mohli dostat do nepříjemných finančních potíží. Myslete proto do budoucna a projděte si svůj rozpočet. Naučte se šetřit.

Kozoroh

Jste sebevědomí a jen tak něco si nenecháte líbit. Dnes vás rozhořčí křivé obvinění. Není nic špatného na tom se bránit, měli byste to však brát s rozumem. Nemá cenu se hlasitě dožadovat omluvy. Ukažte svou sílu a ignorujte neopodstatněná obvinění.

Vodnář

Naučte se lépe zacházet se svými penězi. Máte se dobře a můžete si dovolit, na co pomyslíte. Naučte se však odepřít si některé věci a začněte spořit. Skromnost nás šlechtí a kromě toho budete připraveni na všechno. Staňte se nezávislými na okolí.

Ryby

Jste nervózní z dnešního setkání? Pokud si poprvé vyrážíte se svým novým objevem, snažte se uvolnit a být přirození. Pečlivě se připravte na schůzku a buďte sebevědomí. Jsme tak krásní, jak se cítíme. Ukažte, jací opravdu jste, a okouzlete protějšek.