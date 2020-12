Horoskop na pátek 4. prosince: Nechte se unášet vánoční vlnou

Přichází vánoční nálada na všech frontách. Některá znamení to patřičně rozčiluje a znervózňuje, kdežto ta ostatní si to užívají. Zkuste doma vytvořit příjemnou vánoční atmosféru.

Beran

Říká se, že pátek patří obecně k nejvíce oblíbením dním, někdy ale až těsně za sobotou. Každopádně se tu kloubí pracovní adrenalin s vidinou blízkého odpočinku. Vy byste dnes však ještě vrátili čas, přijde vám, že se vám toho nahromadilo až příliš.

Býk

V pátek můžete mít problém rozhoupat se k nějaké aktivitě. Pokud vás nějaká činnost nenadchne, pak se jen těžko přemluvíte, abyste jí věnovali potřebnou pozornost. Nebude proto od věci jít pro dnešek s davem a spolehnout se na týmovou spolupráci.

Blíženci

Víkend bez pečení vánočního cukroví, vánočních zvaných i nezvaných hostů, bez pohádek a již mírně oposlouchaných koled, to není rozhodně váš program. Přesně výčet těchto věcí totiž milujete a na všechny tyto položky si čas uděláte práce – nepráce.

Rak

Poslední dobou vás rozčilují veškerá pracovní nařízení, proto závěr týdne kvitujete s nadšením. O víkendu máte v plánu maximálně odpočinek či menší domácí práce, u kterých se uklidňujete tím, že na to nejsou také nějaké předpisy nebo vyhlášky.

Lev

Rolničky, rolničky – rozeznívají první předskokané Vánoc váš byt, a protože jste se až dnes dostali k dokončování vánočního vzhledu vašeho bytu, oceníte, že můžete zpívat s nimi a nikdo vás u toho neruší. Opomenete ovšem trochu váš společenský život.

Panna

Kroutíte hlavou, proč někteří div nebouchají šampaňské, ještě tedy nikoliv na přípitek do nového roku, ale spíše na závěr týdne. Ačkoliv vy máte energie na rozdávání, takže byste si klidně zajímavou zakázku naopak ještě dali. Tak si pusťte koledy.

Váhy

Tahle bitva jde mimo vás. Říkáte si která? Není divu, že jste její vypuknutí nezaznamenali. Milovníci kontra zatvrzelí odpůrci vánočního hemžení. Vám je víceméně jedno, jakou volnočasovou aktivitou se budete momentálně zabývat. Nákupy zatím neřešíte.

Štír

Na víkend máte jeden zásadní plán. A to nic nedělat, tedy alespoň mimo dům. A i kdyby k vám nakrásně dorazili příbuzní, kteří zabloudili při Mikulášském rejdění, máte zítra padla, takže se k vám jedině budou muset přidat doma a lenošit s vámi.

Střelec

Předchozí dny jste byli tak trochu jako domácí mazlíček. Sice na vás byli všude hodní, ale museli jste každého doprovázet někam, kam se vám vůbec nechtělo. Nyní oceňujete, že jste zcela pánem svého času a můžete si všechno organizovat sami.

Kozoroh

Jestliže vaši přátelé patří zrovna do tábora „vánocholiků“, tedy lidí, kteří neví, kdy se šťastnými a veselými přestat, může vaše přátelské povídání připomínat spíše vánoční reklamu. Vy se navíc ne vždy umíte povznést nad různé věci, které vás rozčilují.

Vodnář

Pusťte si dnes po příchodu z práce koledy, zkuste doma vytvořit příjemnou adventní atmosféru, zvláště pokud jste domů dorazili první a vaši blízcí se budou teprve scházet. Překvapíte je a uděláte jim radost, což za to určitě stojí. A odpočinete si.

Ryby

S pečením to dnes nepřehánějte, nechte to raději na víkend, kdy budete mít více elánu a půjde vám to lépe od ruky. Také si musíte někdy odpočinout a ideálním dnem pro odpočinek je právě dnešek. Tak se nepřepínejte, ať máte na Mikuláše energii.