Horoskop na pátek 4. září: Láska i zdravý rozum

Mars ve znamení Berana bude pokoušet vaše smysly i milostný vztah. Dávejte si každopádně pozor na vaše rozhodnutí, můžete lehce spadnout do nerozvážného flirtu, který by mohl vše akorát pokazit. Raději než touhou se řiďte rozumem.

Beran

Při dnešku budete zahloubanější více, než obvykle a pak budete mít sklon lidi kolem sebe doslova ohromit. Neberete ohledy na taktnost v komunikaci, jste velice přímí. V zaměstnání hrozí chyby z nepozornosti, klienti vás snadno obměkčí, buďte obezřetní.

Býk

Při dnešku bude hodně záležet na tom, čemu dáte ve svém životě přednost, zda touze mít všechno naprosto bezchybně zařízené v domácnosti, nebo raději podlehnete milostným svodům a vydáte se na výlet. Romantiku protějšek docení více než jindy.





Blíženci

Budete dnes poměrně nerozhodní, jak si uspořádat svůj časový harmonogram, abyste všechno stihli. Vaši blízcí si z vás proto budou dělat trochu legraci. Vy stále totiž rozvíjíte znalosti ve více oborech, a proto se můžete dostávat do časové tísně.

Rak

Při dnešku by se vás měli držet ti, kteří chtějí zbohatnout. Nikoliv proto, že byste byli natolik štědří nebo se chystali rozdávat tipy na čísla do loterijních soutěží. Ale proto, že jste schopní vycítit pohyby financí na trhu a investujete výhodně.

Lev

Mars ve znamení Berana vám bude přivádět do cesty po celý den překážky. Kolegové se po vás mohou vozit kvůli drobnostem. Budete to chtít obalit si nervy preventivně hned ráno něčím sladkým a optimistickými myšlenkami. Pak se rozhodně nedáte.

Panna

Budete mírně nejistí v milostném směřování a při pohledu okolo sebe na vás bude navíc dopadat deprese. Skoro každý pár je před rozvodem či rozchodem. Potřebujete se hodně mazlit a slyšet od protějška, že vám je schopen poskytnout láskyplné zázemí.

Váhy

I když nemilujete kritiku, umíte nahlédnout na potíže z nezaujatého stanoviska. Takže výčitky vašeho nadřízeného promyslíte, a nakonec shledáte pravdou, že se máte skutečně věnovat pracovním úkolům s větší důkladností a hledět si i drobných detailů.

Štír

Budete při dnešku každým coulem diplomat, a pokud jím nejste i z hlediska své profese a nechystáte se právě do zahraničí na nějakou diplomatickou misi, bude nyní vhodný čas pro efektivní vyříkání si rozdílných názorů s vaším pracovním kolegou.

Střelec

Humorem budete jenom sršet, a i když si vysloužíte několik napomenutí a připomínek, že skoro zalitujete, že v práci nemáte žákovské knížky, váš entuziasmus bude přesto pro některé jedince cennou motivací k další práci. Ne všechno chce brát vážně.

Kozoroh

Při dnešku se projevíte jako pověstní pracanti, a i když si pro vás partner připraví romantické překvapení a Venuše v Raku přeje něžné romantice, vy neumíte zapomenout na pracovní plány. V zaměstnání se možná trochu pohádáte kvůli nedbalosti kolegy.

Vodnář

Lákalo by vás objevit létající koberec a moci zvláště o ještě vlahých večerech podnikat výlety do přírody jenom tak po vlastní ose. Můžete se totiž cítit trochu využívaní. Rozumem si ale uvědomujete, že vás rodina potřebuje a myslí to s vámi dobře.

Ryby

Na své okolí budete působit spíše jako nadpřirozená bytost než ryba. Jestli jiní uvažují především střízlivým rozumem, vy na život nahlížíte skrze city. Budete se snáze zamilovávat. Každému prominete jeho prohřešky a vaše empatie nebude znát hranic.