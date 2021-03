Horoskop na pátek 5. března: Nechte se vést intuicí a zdravým rozumem

Přátelský Merkur ve Vodnáři bystří vaši mysl a zásobuje vás dobrými nápady, což je pro vaši profesi tou nejlepší devízou. Mars v Blížencích je neposedný a stále se ptá, co všechno ještě máte v plánu!

Beran

Po pracovní stránce vám jde Mars celý měsíc na ruku svou velkou porcí energie. Nadřízení jsou spokojení s vašimi výkony a zároveň s tím, že si umíte obhájit svá rozhodnutí. Fyzicky jste na tom skvěle, tak se můžete vrhnout i do náročnější fyzické práce.

Býk

Máte hlavu plnou zdánlivě neřešitelných problémů? Zkuste se odreagovat, vyčistit si hlavu a soustředit se na to, co vás nejvíce tíží. Možná vám to pomůže si uvědomit, v čem je zakopaný pes, a posunout vás tak k tomu, abyste udělali životní rozhodnutí.

Blíženci

Ne vždy se vám daří, a to se také projevuje na vašich náladách. Máte štěstí, že jste ve vztahu s velice tolerantním člověkem, který vás miluje se vším všudy. Netlačte však na pilu. Nikdo nemá bezednou trpělivost a to samé platí o vašem partnerovi.

Rak

Toto období moc nepřeje hledání zaměstnání ani vykonávání různých zkoušek. Pokud vás čeká nějaké veřejné vystoupení, snažte se nepanikařit, ač Merkur není zrovna váš kamarádíček a jakmile si podá ruku s Neptunem, jeho nezbednost se ještě navýší.

ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Lev

Již dlouho jste si nikam nevyrazili a začínáte se těšit na dnešní večer. Máte skvělou příležitost na zaslouženou zábavu s těmi nejbližšími. Nebojte se trochu se odvázat a užít si tak krásný večer v úzkém kruhu těch, které máte nejradši!

Panna

Po dlouhodobém vztahu s jedním partnerem se začínáte tak trochu nudit. Nenechte se však unést a nedělejte zbrklá rozhodnutí. Je přirozené, že ze vztahu po čase vyšumí počáteční vášeň. Nehledejte uspokojení jinde a oživte vaši lásku jiným způsobem.

Váhy

Přátelský Merkur ve Vodnáři bystří vaši mysl a zásobuje vás dobrými nápady, což je pro vaši profesi tou nejlepší devízou. Především od rána do konce dopoledne se řídíte intuicí a zdravým rozumem, logika je královnou při řešení různých pracovních postupů.

Štír

Hladce proplouváte životem a všechny problémy berete s nadhledem. Jste realisti a uvědomujete si, že nic není tak horké jak se zdá. Ostatní by si z vás měli vzít příklad. Stavíte se k potížím čelem a vždy hledáte tak dlouho, dokud nenaleznete řešení.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP LÁSKY NA BŘEZEN

Zjistěte, co si pro vás hvězdy na tento měsíc připravily v milostném životě!

Střelec

Uvědomujete si, že vaše kariéra je důležitá, avšak rozhodně ne natolik, abyste jí dávali přednost před vašimi blízkými. Neváhejte se dnes z práce utrhnout dříve a získejte tak možnost strávit příjemné chvilky s vaším partnerem. Jistě to ocení.

Kozoroh

Pracovní záležitosti, kterým věnujete svou energii, velmi zdatně plynou. Úsilí, které vložíte zejména do vyššího vzdělání, cest a získávání vědomostí, se vám mnohonásobně vrátí. Mars v Blížencích je neposedný a stále se ptá, co všechno ještě máte v plánu!

Vodnář

Zapomeňte dnes chvíli na stres z práce a starosti o rodinu a zavolejte starým přátelům. Najděte si více času sami na sebe a lidi, co pro vás něco znamenají. Večer strávený v okruhu vašich nejbližších přátel vám zajisté pozvedne náladu a dodá energii.

Ryby

Už vás nebaví jen tak proplouvat životem? Najděte si cíl a začněte pracovat na tom, abyste k němu co nejdříve dospěli. Uvidíte, že vám hned bude lépe, když si najdete životní náplň. Zapracujte na sobě a získejte tak zpátky sebeúctu a obdiv ostatních.