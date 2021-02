Horoskop na pátek 5. února: Svou intuicí ostatním vyrazíte dech!

Beran

Na konci pracovního týdne budete mít chuť říci něco ve stylu - ať dělám, co dělám, nikdy to není dost dobré. Zůstaňte ale v klidu a zjednejte si pořádek nejprve ve svých myšlenkách a duši. Uvidíte, že pak vše půjde snadněji a vy budete klidní.

Býk

Jak už býci bývají, jste, jak se patří, zabejčení. Přesto vám dnes Mars v Býku prozradí, že máte srdce ze zlata, a to i když nevykonáte filmové hrdinství v přímém přenosu. Postačí, i když pověstný rudý hadr, pro jednou velmi okatě přehlédnete.

Blíženci

Ať už jste na špici vaší firmy, či patříte k řadovým zaměstnancům, máte-li to štěstí, že disponujete kanceláři, nikdy nenechávejte dveře otevřené. Odradíte tak většinu návštěv a také to budí dojem, jako byste měli neustále nějaké důležité telefonáty.

Rak

Lepší bude první část dne. Proto pokud jste ranní ptáčata, máte větší šanci zařadit náročnější aktivity, pracovní i vztahové, hned z rána a pak zasloužile odpočívat za méně příznivějších konstelací. Sovy naopak mohou zůstat déle vzhůru a dospat zítra.

KARMA TAROT

Karty vám odhalí karmický potenciál. Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet teď!

Lev

Neubráníte se hloubání o životě. Ať žijete, jak žijete, vždy se najdou tací, pro které žijete příliš nudně, prázdně, sobecky. Filozofové našli na otázku, co je to velký život, i odpověď. Jsou to sny a touhy mládí, které se nakonec dočkaly realizace.

Panna

Dnes propůjčíte jednu ze svých charakteristik okolí, tentokrát to budou oni, kteří budou mrkat jako mrkací panenky. Vy totiž nejste skeptici, jak předvídají, ale realisté, takže se málokdy necháte zmýlit a svou intuicí druhým doslova vyrazíte dech.

Váhy

V pátek si budete hlídat zadní vrátka, ale občas se vám to nepovede. Neubráníte se větším výdajům a ani ve snu vás nenapadne se uskromnit. Proto nyní počítáte dny do další výplatní pásky. Budete shánět další přivýdělek, který díru v rozpočtu zacelí.

Štír

S partnerem se vlivem Venuše ve Vodnáři přete kvůli maličkostem, soutěžíte a snažíte se dostihnout jeden druhého. Proto pro vás bude příjemným překvapením zjištění, že ve vztahu máte převahu. Naštěstí je vaše láska upřímná a svého postavení nezneužijete.

ROČNÍ ČÍNSKÝ HOROSKOP 2021!

Již brzy (12. února 2021) nám začne Nový čínský rok, tentokrát pod vlivem kovového BŮVOLA. Podívejte se, co vám na tento rok předpovídají východní horoskopy a nechte se jimi vést!

Střelec

Nápad svolat mimořádnou poradu na pátek mohou mít skutečně jen ti nejotrlejší, jenomže právě těmi bohužel vaše okolí disponuje. A co hůře, schůze je událost, při níž se hledí na minuty a plýtvá hodinami. Takže si srovnejte čas a zrušte plány na večer.

Kozoroh

Budete zřejmě muset kohosi ve vašem okolí přesvědčit, že tedy rozhodně nejste žádná koza. Podařilo se mu totiž zjistit váš horoskop a drze si vás dobírá. Zkuste mu pohrozit, že pokud na té koze trvá, ukážete mu, jak taková koza umí trkat. A bude to!

Vodnář

Projevíte se dnes jako především velcí milovníci svobody. Necháte druhým dostatek prostoru a pro sebe ho budete vyžadovat také. Většina lidí to ocení, zvláště při pátku, ale najdou se i tací, kterým se to nebude právě dvakrát líbit. Ale co naděláte.

Ryby

Koncem týdne se na vás podepíše únava z přemíry povinností. Popustíte uzdu fantazii a naplánujete program na následující volné dny. Vašeho úpadku pracovní morálky si naštěstí nikdo nevšimne a vy si díky tomu užijete oddychový a nikým nerušený den.