Horoskop na pátek 6. listopadu: Držte se, budete potřebovat pevné nervy

Beran

Planeta Mars nyní putuje znamením Berana. Měli byste si vyřešit své majetkové záležitosti, které se týkají vlastnictví s další osobou nebo bankou. Vaše aktivita se vloží především do otázek zahraničí, vzdělávání se a řešení úředních a soudních záležitostí.

Býk

Uděláte konečně tečku za všemi resty uplynulého týdne a nebývale dobře vám tak skončí pracovní týden. Zatímco vaši kolegové se budou ještě podle pravidel lopotit nad úkoly, vy už se budete moci věnovat pouze sobě a také vašim blízkým. Užívejte si to.

Blíženci

V zaměstnání dnes budete udávat tón, ovšem nebudete zase natolik zdatným dirigentem, abyste dokázali zabránit pokleslému uvolnění v mravech, což vás rozhodně nebude bavit sledovat. Chcete, aby všechno probíhalo předpisově a Sodomu Gomoru neberete.

Rak

Udělá vám dobře přestávka ze života, kdy na sebe nemáte s partnerem čas, nebo jenom málo. Naplánujte si cestu na tento víkend, nebo alespoň výlet. Spontánní návštěva do kina nebo nějaké zajímavé výstavy vrátí barvu do života vašeho vztahu

Lev

Pokud jste se vzdali touhy po změně, přestože perspektiva vašemu milostnému vztahu chybí už delší dobu, budete prožívat stejně jenom samé nepříjemné splíny, které vám rozhodně nepřidají ani co se týče vaší tělesné kondice. Láska je naopak všelék.





Panna

Dnes budete v práci vytrženi z každodenní zaběhlé rutiny. Nečekanou událostí bude prověřeno, nakolik umíte držet pohromadě, a také bude možné zjistit, jestli již při prvním náznaku potíží neházíte týmově, a hlavně ironicky předpisově ručník do ringu.

Váhy

Při dnešku se před vámi rýsuje opakovaně příležitost pro flirtování. Koncem roku by se některé nové známosti mohly vyvíjet i velmi slušně. Teď bude jenom třeba vymyslet, co by roznítilo vášně. Hledat budete muset pouze sami, jinak to hrozí karambolem.

Štír

Budete dnes potřebovat pevné nervy. Pokud patříte do formace, kolem vedení podniku, pak budete potřebovat nejenom pevné nervy, ale dvojnásobně pevné nervy a na vrch hodně síly a koncentrace. Především musíte být pružní a odolat všem výzvám úspěšně.

Střelec

Zamyslete se nad tím, jestli byste se už neměli konečně rozloučit s nezdravými návyky. Měli byste začít klást důraz na zdravou výživu a přiměřené množství spánku. Udělejte něco dobrého pro sebe, protože život s únavou je ještě o něco těžší než teď.

Kozoroh

Zásadový Jupiter je ve vašem znamení a jak je jeho zvykem, bude ponoukavě ovlivňovat vaše pracovní odvětví. Vy tak budete schopni přemýšlet, dosavadní život změnit a začít něco nového. Neměli byste se však unáhlit, aby se z životního rozhodnutí nestal strašák.

Vodnář

V první polovině dne je pravděpodobné, že bude dnešek hodnotit poněkud průměrně. Ale z druhé poloviny se díky příznivém úhlu pohledu vyklube něco o poznání lepšího. Budete nadšení a přijde vám hnedka, že jste všem svým cílům mnohem blíže.

Ryby

Důvěra a blízkost dnes budou kráčet po vlastních strmých cestách. Vaše odhodlání i vynalézavost tak na první pohled přijdou vniveč. Ovšem v každém případě se rýsuje pořádná šance pro vás, jak být spokojení. Jenom musíte být dostatečně trpěliví!