Horoskop na pátek 6. prosince: Pamatujte i na své vlastní štěstí

Beran

Můžete se cítit frustrovaní tím, že druzí nerozumí vašemu nastavení hodnot. Kritizujete systém, ve kterém žijí, a toužíte po lepším světě. Místo zaobíráním se, jak nemorální jsou ti druzí, se raději zaměřte na převedení svých hodnot a morálky do činů.

Býk

Můžete mít zamlžený úsudek a budete po druhých požadovat nelidské výkony. Zadržte! Nejsou to roboti, ale jen lidé. Projevte toleranci a snižte laťku na reálnost. Stejně byste nechtěli pracovat s génii, bývají mešuge. Tak raději oceňte lidi okolo sebe.

Blíženci

Upřednostněte své citové potřeby. Věci se nevyvíjejí tak, jak by měly, a můžete se cítit nepochopení. Musíte zaměřit svoji rozháranou energii jen na jeden bod. Řiďte se svými city, ukážou vám cestu k vysněným cílům a přiblížíte se více i ke svým ideálům.

Rak

Nutně si potřebujete vytvořit doma prostor jen pro vás samotné, kde se můžete v klidu oddávat svým snům a fantaziím. Vztahy s okolím nejsou dnes vůbec jednoduché a zaměřit se na sebe sama je řešení, jak si udělat pořádek ve svých komplikovaných citech.

Lev

Odkládání věcí na zítřek vás postavilo do situace, kdy nevíte, kde vám hlava stojí, protože kamkoli se podíváte, tam jeden nevyřešený úkol. No nic, musíte se naučit věci neodkládat. Udělejte si seznam priorit a dokončete jako první to nejpodstatnější.

Panna

Vkládáte tolik nadějí do ostatních, že často zapomínáte, že zodpovědnost za to, zda jste v životě šťastní či nikoliv, nesete vy sami. Ano, vy sami máte moc učinit se šťastnými. Druzí nikdy nebudou přesně vědět jak na to, i když se mohou upřímně snažit.

Váhy

Dnešní energie s sebou přinesou mnoho nápadů a inspirace. Tolik, až budete trochu zmateni, který z nich je ten nejlepší. Nechte se vést vlastním úsudkem, racionalitou a objektivitou. Dokážete tak využít dnešní konstelace na sto procent a možná i více.

Štír

Pokud kolem sebe cítíte faleš a máte pocit, že vaše okolí s vámi nejedná zcela upřímně, tak se váš nos nemýlí! Zaměřte se více na nitro osob kolem sebe a neřešte jejich zevnějšek. Krásné jablko může být červivé a to svraštělé mohlo dozrát do sladkosti.

Střelec

Vaše frustrace neukazují na nic jiného, než že jste v poslední době zanedbávali rozvoj svého ducha. Vypněte sociální sítě, filmy a počítače. Zajděte si do knihovny, kutilských potřeb a objevujte v sobě skryté talenty. Seberozvoj a tvorba jsou to pravé.

Kozoroh

Zaměřte se na své potřeby, které jste dlouho potlačovali. Vaše dosavadní rozmary mohly maskovat to skutečné, co vám skutečně chybí. A to nelze nahradit minutkovým rozmarem. Rozjímejte nad sebou a najděte v sobě odpověď na to, co vám doopravdy schází.

Vodnář

Zvažujete půjčky před Vánoci? Nedělejte to! K čemu? Lidé jsou již přežraní všemi těmi dárky a to, co jim schází, je vaše osobnost a pozornost. Raději toho nakupte méně a něco vyrobte. Naplánujte nějaký skvělý výlet na horách, který si navždy zapamatujete.

Ryby

Honíte se za svými potřebami a přáními, ale čím více vynakládáte námahy, tím více se vám rozpouštějí mezi prsty. Zkuste nelpět na svých potřebách a ony se samy naplní v ten správný čas. Zaměřte se na své povinnosti, které jste do teď zanedbávali.