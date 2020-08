Horoskop na pátek 7. srpna: Čeká nás den plný sportování

Beran

Vaše finanční stránka by se měla dnešním dnem začít zlepšovat. Uvědomíte si, že jste poslední dobou docela dost utráceli a že věci, které jste kupovali, nebyly ani tolik potřebné. Pokud se vám naskytne možnost přivýdělku, neváhejte a vezměte ji.



Býk

V partnerství budete velmi spokojeni, protože žijete v laskavém prostředí. Sice se občas vyskytnou nějaké mráčky, ale ty patří ke každému vztahu. Budete si jisti partnerovou láskou a také tím, že budoucnost s vámi myslí smrtelně vážně. Co víc si přát?



Blíženci

Nebudete mít moc náladu na jakékoliv erotické chvilky. Váš intimní kontakt s opačným pohlavím bude oslaben. Vám to ale nebude ani trochu vadit. Erotiky jste si v minulých dnech užili víc než dost. Je načase, abyste si taky trošku odpočinuli.

Rak

Venuše se dnes přesouvá do Raka a přeje milostným chvílím. Připravte pro svůj protějšek romantický a nezapomenutelný večer. Uvidíte, že si ho oba pořádně vychutnáte a odreagujete se. I nezadaným se milostné nabídky jen pohrnou. Dejte jen pozor, abyste vybrali tu pravou.

Lev

Dnes byste se do ničeho neměli vrhat po hlavě, a to platí především pro oblast lásky. Buďte opatrní a spíše se vžijte do role pozorovatele. Budete se divit, na co všechno přijdete. Pokud vás bude někdo zvát na schůzku, raději odmítněte. Neprohloupíte.

Panna

Jste příliš aktivní, což by nemuselo svědčit vašemu zdraví. Měli byste se naučit odpočívat a odmítat nevýznamné pracovní zakázky. Nemusíte si jít samozřejmě hned lehnout na gauč, ale co kdybyste se pokusili oprášit své dávno zapomenuté koníčky?

Váhy

Mars ve znamení Berana vám dnes radí chovat se ostřeji, sebevědomě a více prosazovat svůj intelekt. V práci jste platili spíše za tiché jedince. Dnes je načase s tím něco udělat. Vymezte si hranice, za které své kolegy už nepustíte a ukažte jim je. Uleví se vám.

Štír

Empatie, to je cit, který vás dnes bude provázet celý den. Budete více soucitní s malými dětmi, staříky a nemocnými. Přispějete hned na několik charitativních akcí, jejichž výtěžek poputuje právě k těmto skupinám. Budete ze sebe mít dobrý pocit.



Střelec

Veškeré rady, jak byste se měli chovat, hodíte za hlavu. Budete se chovat tak, jak vám bude velet vaše nejlepší svědomí, budete velmi aktivní. Žádná sportovní aktivita vás nenechá chladnými. Pokuste se na sportovní aktivity nalákat i vaše přátele.

Kozoroh

Měli byste se snažit vytvořit dobrý materiální základ pro vaše hnízdečko lásky. Jste už dost velcí na to, abyste věděli, co všechno budete potřebovat pro fungující vztah. Uvidíte, že zařizování vás nakonec bude tak bavit, že nebudete chtít přestat.

Vodnář

Vaším protějškem budou zmítat emocionální pochody, které nebudete schopni pochopit. To ale neznamená, že je na vašem protějšku něco špatného. V klidu si sedněte a promluvte si s ním. To je totiž to nejlepší k nalezení klíče, který zatím nemáte.

Ryby

Ve společnosti dnes prosadíte soucit a spravedlnost. Zastanete se někoho, na koho se všichni bezdůvodně sesypou. Vy však od začátku budete stát na jeho straně. Ostatní vás nejdřív nebudou chápat, ale poté, co jim vše vysvětlíte, dotyčnému se omluví.