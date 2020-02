Horoskop na pátek 7. února: Věnujte zvláštní pozornost lidem v okolí

Beran

Chce si s vámi popovídat již dlouho, ale nedali jste dotyčné osobě šanci. Vyslechněte ji, i když se plaví na jiné lodi, protože právě pohled člověka s naprosto odlišným způsobem života je to, co potřebujete jako sůl. Pochopíte věci, které vám unikaly.

Býk

Nemusíte se oblékat podle módních trendů, ale rozhodně změňte šatník. Cítíte sami, že jste již dávno vyrostli ze starého oblečení. Jako had svléká po čase kůži, aby se cítil lépe ve větším těle, tak vy se budete cítit lépe, až vyházíte ty staré hadry.

Blíženci

Prohlédněte si dobře partnera. Existuje něco, co tají, a stydí se vám to říci. Je potřeba si promluvit o jeho zákoutích, za které se může stydět, ale nic neznamenají. Nakonec možná touží jen po nových netradičních zážitcích. Čeká vás zajímavý rozhovor.

Rak

Pokud hledáte nový romantický vztah, tak se blýská ve vašem stávajícím společenském kruhu. Někdo o vás jeví zájem, ale vy jste si toho nevšimli. Můžete se sice obávat, že byste přišli o dobrého kamaráda, ale získání dobrého partnerství ztrátu vynahradí.

Lev

Věnujte pozornost mladší generaci. Potřebují vaše rady, nejen odbytí, že vy jste tak hrozní nebyli. Poraďte jim, jak jednat v situacích, v nichž se nacházejí, protože mladší generace je jen pouhou kopií té vaší. Tak ji nechte kopírovat jen to dobré.

Panna



Dnešní den zažijete příval energie, kterým zdoláte i maratón. Energii nedostáváme proto, abychom se váleli na gauči. Tak ji hned využijte na všechny ty projekty, které se táhnou už nějakou dobu a potřebují dodělat. Těžká práce na domě také půjde od ruky.

Váhy

Potřebujete zaujmout významné lidi? Vsaďte na střídmost. Pompéznost si nechte na jindy. Nechte v tichosti ze sebe vyzařovat vaše schopnosti, nechte mluvit výsledky své práce za sebe. Nic nezdůrazňujte. Zabodujete na plné čáře a získáte je na svoji stranu.

Štír

Musíte se naučit nést tíhu zodpovědnosti za své konání. Vůbec se vám nemusí líbit, že si někdo bere váš zub, za ten, který jste jim vzali, ale co čekáte? Chcete lepší zacházení se svojí osobu? Musíte zacházet lépe vy s těmi ostatními. Akce a reakce.

Střelec

Pokud se dnes budete chtít dostat z bodu A do bodu B, bude to záviset jenom na vás. Naplánujte vše a řekněte ostatním, co mají dělat, protože jinak se vůbec nic nepohne. Rozhodně ne tam, kam byste si přáli. Jak se říká, když něco chceš, udělej si to sám.

Kozoroh

Nebojte se říci nahlas svůj vlastní názor. Musíte se naučit stát si za svým a ještě více, chovat se podle toho, co říkáte. Získáte i mnoho podporovatelů, zvláště pokud umíte převést vaše myšlenky do činů. Protože jedině konání dělá myšlenku reálnou.

Vodnář

Dnes se nechte unášet svými pocity a dostaňte je ven. Dejte jim reálnou podobu. Vaším cítěním chápete dávno to, co rozumem nikoliv, teď je jen potřeba hodit za hlavu starosti a konat podle svého srdce. Jdete správným směrem, tak se ničeho nebojte.

Ryby

Vše se hýbe kupředu nadzvukovou rychlostí, která vás děsí. Ani jste nevěřili tomu, že by to všechno nakonec nabralo takový spád! Blahopřejeme. Teď se jen zakousněte do projektu pořádně, protože vás čekají výsledky, které byste ani ve snu nečekali.