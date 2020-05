Horoskop na pátek 8. května: Pečujte více o vztahy ke svým nejbližším

Beran

Stanou se z vás milostní poradci. I když jste se k této pozici dostali jako slepí k houslím, ukážete, že si ji zasloužíte. Neradíte totiž na základě toho, co byste udělali vy, ale tak, jak si myslíte, že je to nejlepší. Tato empatie je důležitá!

Býk

Přátelé vás podpoří v novém vztahu. A to ve chvíli, kdy to budete potřebovat nejvíce. Pochybnosti, které vámi zmítají, se kamarádům podaří rychle vymýtit. Budete jim za to velmi vděční. Jejich pomoc je pro vás obrovsky důležitá. Dodávají vám energii!

Blíženci

Euforie vás zcela ovládne a vaše tělo prostoupí příval zamilovanosti. Budete lítat ve svém světě iluzí a nic vás z toho nedokáže vyrušit. Návrat na zem bude sice tvrdou realitou, ale vy se rychle oklepete a půjdete dál, jak to ostatně máte ve zvyku.

Rak

Budete pozváni na jistou rodinou poradu. I když možná nejste v nejlepším rozpoložení, nakonec se rozhodnete pozvání přijmout. A dobře uděláte! Jde o příležitost, která se často nenabízí, proto by byla škoda o ni přijít. Využijte své možnosti na maximum!

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Lev

Máte nesnáze? V tom případě se nebojte svěřit rodině. Uvidíte, že se ze svých problémů skvěle vypovídáte a velice si tak ulevíte. Vaši blízcí vás mají přečtené, a proto vám dokáží výborně poradit. Buďte proto naprosto upřímní. Nemá cenu nic skrývat.

Panna

Svému partnerovi projevíte důvěru a ochotně jej budete následovat. Protějšku uděláte velkou radost. Mnoho to pro něj znamená. Moc dobře totiž ví, jak moc je pro vás nezávislost důležitá. To, že jste ochotni se mu svěřit do rukou, o lecčems svědčí.

Váhy

Bude se vám dařit ve všem, na co sáhnete! Potřebujete si zkulturnit zahrádku nebo příbytek? Neváhejte se do toho vrhnout. Jste velmi kreativní a přizvete-li si na pomoc i pár přátel, výsledek bude stát doopravdy za to, a ještě si u práce odpočinete.

Štír

V lásce dostanete možnost začít novou etapu života po boku ideálního partnera. Nebojte se riskovat. I když se vám teď možná zdá, že váš vztah čelí mnoha překážkám a problémům, důvěřujte mu. Uvidíte, že se energie, kterou vynaložíte, bohatě vyplatí.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Budete se snažit poradit svému sourozenci. Ten si však vaše rady vezme k srdci jen částečně. Bude vás to sice mrzet a rozčilovat, nezapomeňte však, že jisté životní zkušenosti jsou nepřenosné a každý si jimi musí projít sám. Nic s tím nenaděláte.

Kozoroh

Dnes konečně doceníte dlouhodobé partnerství. Díky němu se budete cítit sebevědomí a v pohodě. Dodá vám pocit jistoty, který potřebujete k tomu, abyste dokázali jít za svým. Dáte proto partnerovi najevo, jak moc si jej vážíte. Je pro vás důležitý!

Vodnář

Chystáte se ve svém životě něco změnit, ale nevíte, co na to řeknou ti nejbližší? Pokud vám na tom skutečně tak záleží, udělejte si malý průzkum a zeptejte se jich. Bude pro vás překvapením, že za vámi stojí v každé situaci. To vás zahřeje u srdce!

Ryby

Svému protějšku dokážete, že umíte být praktičtí. Dosud o vás v této oblasti poněkud pochyboval. Sami ale víte, že jste mu k tomuto názoru dali mnoho záminek. Proto dnes budete mít radost, když předvedete, že pragmatismus a šikovné ruce vám nechybí