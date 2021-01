Horoskop na pátek 8. ledna: Buďte opatrní ve všem, co děláte!

Venuše se dnes přesouvá do znamení Kozoroha a vy jste optimističtí, plní energie, vášní a citů, samozřejmě i touhy být aktivní. Ale pozor! Merkur se pozvolna spojuje s retrográdním Uranem, buďte tedy opatrnější ve všem vašem konání.

Beran

Výsledky vašeho snažení mohou být při dnešku strhující. Vy, kteří jste v partnerském vztahu, máte šanci leccos zlepšit. Jste-li s protějškem spokojeni, dejte mu to hezky ohnivě najevo, konec konců dnešní konstelace k tomu přímo vybízí! Tak neváhejte.

Býk

Luna rozněcuje romantiku a oznamuje, že je ve vzduchu šťastná příležitost. Nutno podotknout, že hlavní impuls může být dán prostřednictvím některého člena rodiny, proto se zdržujte co nejvíce doma, mějte oči, jak se říká, dokořán a uvidíte sami.

Blíženci

Na svou rodinu se snažíte orientovat mnohem více než na sebe, což je sice velmi hezké, ale pamatujte, že nic se nemá přehánět. Za nitky z povzdáli tahá Jupiter ve Vodnáři, který to svým spiklenectvím s Venuší může obrátit proti vám. Buďte proto obezřetní!

Rak

K domácím záležitostem máte velmi kladný vztah, držte se toho i nadále. Něžnost, upřímnost a tolerance jsou nejlepší kombinací pro pohodovou atmosféru v rodinném hnízdečku. Faktem ale je, že byste měli zaujmout vůči některému jedinci z tvrdší postoj.

Lev

Nejste v závěsu za ostatními, dobře víte, že jste kandidáti na první cenu! Venuše se dnes přesouvá do znamení Kozoroha a vy jste zvýšeně optimističtí, plní energie, vášní a citů, samozřejmě i touhy být aktivní. To je prostě paráda a škoda toho nevyužít.

Panna

Bude vás to svádět k tomu, abyste se chovali víc odvázaně než jindy. Merkurovi se to samozřejmě nelíbí, pozor, aby nedošlo k nečekanému nedorozumění. Navíc se Merkur pozvolna spojuje s retrográdním Uranem, buďte tedy opatrnější ve všem vašem konání.

Váhy

Váš milostný život nabírá na síle, a pokud nejste zadaní, s vysokou pravděpodobností někoho příjemného potkáte. Ironií osudu je to, že tato osoba může žít blízko vás nebo ji můžete potkat prostřednictvím sourozence nebo třeba přímo vašich sousedů.

Štír

Nejsilnější příliv lásky se chystá kolem odpoledne, kdy Luna aktivuje vaše milostné záležitosti, takže nevěřte na nějaká nešťastná znamení, jako třeba pokoj číslo třináct, a raději zbystřete všechny své smysly, aby vám vaše rybička neuplavala!

Střelec

Platonická láska? Obvykle to sice není váš styl, realita je realita, ale koneckonců v tomto posledním dni pracovního týdne planety povolují i to, co je nezvyklé. Vesmírné sudičky prozrazují, že nejvíce ovlivněni máte být osobou ze znamení Střelce.

Kozoroh

S hřejivou Venuší, od dnes zabydlenou ve vašem znamení, počítejte s milostnými příležitostmi, přičemž k vám může Amorův šíp přiletět dříve, než se nadějete. Jste totiž mimořádně přitažliví a nemusíte vy sami udělat žádný krok, o vše se postará druhá strana.

Vodnář

Jste uneseni bezbřehou fantazií osoby, kterou poznáváte, něco vám ale paradoxně našeptává držet se zpátky. Odkud se berou tyto pochybnosti? Viníkem je neklidný Mars v Býku, který předesílá, že tato bytost k zulíbání může do vašeho života přinést komplikace.

Ryby

Ne, že by šel domov a rodina stranou, nicméně s řešením problémů v této oblasti si dáváte na čas. Uran je až do 14. ledna retrográdní a dává tendenci rodinné debaty odkládat. Faktem je, že na svědomí to mohou mít i přátelé, pod jejichž silným vlivem se nacházíte.