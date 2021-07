Horoskop na pátek 9. července: Hvězdy doporučují trpělivost

Beran

Dnes byste se mohli odreagovat zvelebováním svého domova. Hvězdy teď podporují váš dekorační talent na maximum, bylo by škoda ho nevyužít! Spolehněte se, že vaše kreativita potěší nejen vaše oko, ale přinese také příjemnou pochvalu vašich blízkých.

Býk

Váš milostný život nabírá na intenzitě a máte před sebou nejednu úžasnou chvilku. Jiskra může přeletět dokonce v souvislosti s osůbkou, která se pohybuje ve vašem blízkém okolí. Pořádně se rozhlédněte a dívejte se na svět jinýma očima.

Blíženci

Dnes nemáte svůj den, milí Blíženci. To ale není důvod propadat panice. Naopak, můžete si zařídit docela hezký den. Jen je třeba vynechat z programu všechny náročné činnosti a případné konfliktní situace a naordinovat si jen příjemnosti a odpočinek.

Rak

Pokud jste dnes v práci, Merkur v Blížencích vás zásobuje četnějšími telefonáty, e-maily a pracovními schůzkami, z čehož se může příští týden vyklubat třeba i podpis důležité smlouvy! Tak zaberte a komunikujte, protože dnešní úsilí nezůstane bez odezvy a odměny!

Lev

Nepřehánějte to v práci a nenakládejte si více než je zdrávo. Máte k tomu sice dnes tendenci, ale nemělo by to žádný význam ani pro váš výkon. A pokud pracujete fyzicky, mohlo by to dokonce ohrozit vaše zdraví! To by nebyl dobrý začátek víkendu.

Panna

Sice se vám teď docela daří vydělávat, ale hvězdy vám radí s investicemi posečkat na vhodnější období – nejlépe až na příští měsíc. Ten totiž zavání lepšími finančními vyhlídkami a také vy budete v daleko lepší kondici pro dlouhodobější rozhodování.

Váhy

Víkend začíná v rytmu lásky. Je to Venuše, vaše ochranitelka ve Lvu, která podněcuje zajímavá a vzrušující setkání, která jsou provázena aktivním sdílením myšlenek a živými událostmi. Možná vás překvapí, jak blízko máte k někomu, koho už dlouho zdáli znáte!

Štír

V zaměstnání je to dnes pro vás tak trochu složitější, těžkopádnější. Jste podrážděnější a neústupnější a máte pocit, že nikdo nechápe váš jediný správný názor. Možná je to tím, že není jediný správný, možná jste přetažení. Hlavně netlačte na pilu!

Střelec

Moudrý Merkur v Blížencích se stará o to, aby se na světlo dostal váš řečnický talent, přičemž se jedná hlavně o komunikaci v cizím jazyce. Obchodujete se zahraničím, pořádáte přednášky, tlumočíte nebo například děláte průvodce cizincům? Pak máte skvělý den!

Kozoroh

Hvězdy dnes kladou důraz na spojení s vlivnými lidmi, přičemž vše nemusí probíhat podle vašich představ. Jste zásadoví a máte svou vlastní etiku chování, nicméně v tomto čase narážíte na skutečnost, že se vaše pravidla liší od pravidel ostatních.

Vodnář

V práci sice nepatříte mezi ty, kteří zanedbávají své povinnosti, nicméně poněkud vám schází touha expandovat a posouvat se profesně dál. Intelektuální Merkur je dnes dost nabroušený, takže jsou signalizovány i komunikativní potíže. Buďte trpěliví!

Ryby

Kouzlo vaší kreativity vás dnes katapultuje na výsluní – plně si to zasloužíte! Menším háčkem se může stát vaše rodina, která pro vaši kariéru nemá nyní tolik pochopení, jediným řešením je klid a trpělivost. Snažte se jim vysvětlit své priority.