Horoskop na pátek 9. dubna: Dostanete zprávu, která vás nepotěší

Beran

Venuše v Beranu nabízí možnost zažít na poli lásky něco opravdu výjimečného. Všichni, kteří mají rádi dobrodružství, dostávají šanci splnit si své sny. Očekávejte zkrátka příležitost zažít nevšední okamžiky. A to dokonce s podporou šibalských planet!

Býk

Od rána budete přemýšlet nad tím, jak byste o víkendu potěšili rodinu. Není ale třeba neustále plánovat spoustu aktivit ani kupovat drahé dary. Pro vaše milované je největší radostí, pokud jste s nimi a věnujete se jim. Nic jiného od vás nechtějí.

Blíženci

I když vám finanční oblast teď působí jen radost, dnes se do ní vloudí trocha napětí a nervozity. Dostanete totiž zprávu, která vás moc nepotěší. Půjde o zapomenutý vroubek v bance či neuhrazenou fakturu. Dejte vše do pořádku a budete mít zase klid.

Rak

Pokud podnikáte, je čas začít hledat díry na trhu. Dnes a v dalších dnech na to budete mít dobrý instinkt, ale tentokrát se vám vyplatí poradit se také s odborníky. Ti mnohem lépe posoudí konkurenceschopnost vašeho nápadu a jeho tržní potenciál.

Lev

V tomto týdnu se na víkend těšíte. V práci nemůžete najít společnou řeč se svým nadřízeným a ke všemu jste nasadili hektické tempo ve snaze zvládnout všechny svěřené úkoly. Cítíte se proto unaveni psychicky i fyzicky a nemůžete se dočkat odpočinku.

Panna

Jakékoliv složité intelektuální úkoly dnes zvládáte zcela bez problémů. Využijte toho k tomu, abyste svým ratolestem vysvětlili věci, se kterými mají ve škole problémy. Je důležité zachovat klid a obrnit se trpělivostí. Jinak s nimi nic nezmůžete.

Váhy

Pokud se dnes nevyhnete nadměrné tělesné námaze, počítejte s tím, že se z toho budete léčit celý víkend. A to za to nestojí, co myslíte? Během dne se proto vyhněte všemu, co by vás unavilo a bylo nad vaše síly. Není to lenost, jen nezbytná prevence.

Štír

Při dnešním sledování cestopisů v televizi vás okouzlí jedna hodně vzdálená a exotická destinace. Rozhodnete se si o ní zjistit další podrobnosti a zajímat se, jestli je v nabídkách cestovních kanceláří a kolik stojí. Třeba se koronavirová situace na podzim zklidní!

Střelec

Vaši přátelé pro vás hodně znamenají. Podpoří vás, když je třeba, a prožili jste spolu řadu nezapomenutelných chvil. Seberte se tedy všichni dohromady a vyrazte někam do přírody. Pořádně si to užijete, pátek je k tomu přece jako stvořený.

Kozoroh

Šéf dnes pronese na pracovišti řeč, po které zůstane zhuštěná atmosféra. Pokusíte se ji vyčistit, ale moc se vám to nepodaří. Kolegové nebudou na vaše povzbudivé řeči a vtipy reagovat příliš nadšeně, tak toho necháte. A začnete myslet na víkend.

Vodnář

Pátek pro vás bude velmi pohodovým dnem. Od rána se budete snažit bavit okolí, žertovat a smát se. Přinesete všude optimismus a dobrou náladu a to je důležité. Lidem se tak bude lépe odcházet na víkend a díky vám i bez zbytečných smutků a stresů.

Ryby

Jste vynikající pracovníci, a proto se na vás dnes obrátí šéf s žádostí, abyste převzali část práce za kolegu. Pořádně si rozmyslete, než na to kývnete. Jste sice tahouni, ale zdroje vaší energie nejsou nevyčerpatelné a nemůžete pracovat za dva lidi.