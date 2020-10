Horoskop na pátek 9. října: V hlavě už budete spřádat plány na víkend

Beran

Ačkoliv vám práce půjde od ruky, najdou se jedinci, kteří vám budou házet klacky pod nohy. V kariéře vám nebudou přát někteří kolegové a dokonce i vašemu nadřízenému se nebude pozdávat, že byste po kariérním žebříčku šplhali tak rychle. Nedejte se!

Býk

Při pátku v zaměstnání budete pod tlakem a nebudete vědět, kde vám hlava stojí. Nemusíte se ale bát, že byste něco nezvládli, jen nepočítejte s chvílemi klidu a volným pracovním tempem. Alespoň vám to v práci ale uteče a můžete se těšit na víkend.

Blíženci

Luna dává předpoklady pro studium nových informací. Nemusí jít jen o studium na školách, ale čerpat můžete i z četby či situací každodenního života. Cokoliv se ve vašem okolí stane, bude mít pro vás velkou váhu ve vlastním poznávání a zdokonalování se.

Rak

Tajíte něco? Pak dnes buďte velice obezřetní. Ve vašem okolí se začnou odhalovat skutečnosti a mohla by přijít řada i na vás. Hvězdy nabádají, že nějaké tajemství může prasknout. Nemůžete to příliš ovlivnit, ale dávejte si pozor na to, co říkáte.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP LÁSKY NA ŘÍJEN

Zjistěte, co si pro vás hvězdy na tento měsíc připravily v milostném životě!

Lev

V zaměstnání vás to dnes bude nejen štvát, ale i nadřízený přidá kapku do již plného poháru, načež začnete uvažovat o úplně nových pracovních aktivitách. Nebuďte příliš unáhlení a nepodléhejte každé nabídce. Není totiž všechno zlato, co se třpytí.

Panna

V zaměstnání se budete chovat profesionálně, což nepůjde přehlédnout. Dokonce i k uším vašeho nadřízeného se donesou slova chvály na vaší osobu. Budete se přímo dmout pýchou! Večer přeje romantice a chvilkám ve dvou, na které budete dlouho vzpomínat.

Váhy

Na práci se nebudete soustředit, jelikož budete mít plnou hlavu myšlenek na víkend. Volno už potřebujete jako sůl, a tak budete spřádat plány na to, jak budete odpočívat a užívat si v kruhu rodinném. Jen pozor, ať vás při lelkování nenachytá šéf.

Štír

Zadaní se dnes budou s protějškem věnovat plánování společné budoucnosti. Budete překvapeni, s čím vším se vám protějšek pochlubí. Nezadaní se taktéž budou zabývat otázkou budoucnosti a uvědomí si, že pro to, aby nezůstávali sami, musí i něco udělat.

APLIKACE ZDARMA: RUNY LÁSKY

Prověřte si váš vztah s partnerem! Bude váš vztah plný vášně nebo hádek? Potkáte novou lásku?

Střelec

Pracovně ani finančně se vám dnes nebude dařit. Ve schránce můžete očekávat složenku po splatnosti, v zaměstnání vám bude funět na záda podrážděný vedoucí. Nemusíte se bát, tento den přežijete ve zdraví, jen na dobré zprávy musíte počkat do večera.

Kozoroh

Mars v Beranu vám bude přát v oblasti zaměstnání. Můžete si přilepšit korunou navíc, omráčit šéfa tím, jak jste dokonalí, či získat nové lukrativní zaměstnání. Odpoledne věnujte rodině, bude potřebovat vědět, že jste tu pro ni a může se na vás spolehnout.

Vodnář

Budete v situaci, kdy jste překonali největší vztahové potíže. Jistě vám díky tomu spadne kámen ze srdce a začnete si s miláčkem užívat chvíle bez jediného mráčku. Budete mít pocit, jako byste se znovu zamilovali a vaše láska vás v tom jen podpoří.

Ryby

Je nutné, abyste stihli dodělat všechny rozdělané činnosti, jinak vám o víkendu nezbude ani chvilka pro sebe a ještě si budete muset brát práci domů. Proto nic neodkládejte na příště a vše, do čeho se vrhnete, hned dodělejte. Budete mít čistý štít.