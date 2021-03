Horoskop na pondělí 1. března: Nepropadejte pesimismu, bude líp!

Pohodová Venuše pluje znamením Ryb a svým vlivem na vaše Slunce hodlá zaplavit vaše území štěstím a láskou. Dnes budete muset zaplatit nečekaný finanční výdaj. Hlavně nepropadejte pesimismu, peníze za to přece nestojí!

Beran

Tento den vám hraje bezvadně do noty, milí Berani, a máte se na co těšit! Pohodová Venuše pluje znamením Ryb a svým vlivem na vaše Slunce hodlá zaplavit vaše území štěstím a láskou. Jste jako radar, takže její vliv cítíte intenzivně a svět je hezčí.

Býk

Máte důvod k radosti! Konečně vám to vyšlo a máte nového partnera. Na druhou stranu vás ale hlodají pochybnosti - je tohle ten pravý člověk pro vás? Nebuďte zklamaní, že váš protějšek nesplňuje vaše představy ideálu. Možná díky němu získáte nové!

Blíženci

Dnes se ukážete jako mistr kompromisu, povede se vám totiž skloubit pracovní povinnosti a zábavu. Budete spokojení nejen se situací, ale hlavně sami se sebou. Jen pozor, abyste podobné kompromisy nepraktikovali moc často, neprospívají totiž práci.

Rak

Každý má rád lichotky. Vás však potěší o to více, že se vám jich dostane od osoby, od které byste to rozhodně nečekali. Je to důkaz, že nikdy nevíte, jak o vás lidé smýšlí. Jen si dejte pozor, aby se za lichocením neskrýval nějaký postranní úmysl!

ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Lev

I vás se týká věc, kterou byste čekali spíše v románech z červené knihovny. Tajná láska! Pravdou totiž je, že někdo svoje vášnivé city, které k vám chová, schovává pod maskou nezájmu. Buďte trochu vnímavější k okolí a brzy poznáte, o koho se jedná.

Panna

Začátek týdne nese pečeť hektického dne a škály událostí, takže se rozhodně nudit nebudete. Razíte si cestu vpřed, což ukazuje pokrok. Merkur, váš vládce, se pohybuje rychle znamením Vodnáře - stejně tak, jako jste rychlí vy sami, čiperové zvěrokruhu.

Váhy

Také si často kladete otázku - k čemu já jsem to vlastně studoval? V tom případě věřte, že nejste jediní. A také buďte přesvědčeni o tom, že energie a investice věnované do vzdělání se rozhodně vyplatí. Dnes konečně svoje znalosti uplatníte v praxi.

Štír

Dnes odhalíte, že určitý člověk vůči vám nechová zrovna sympatie. Jeho averze vůči vám má však naprosto jednoduchý a banální základ - lidskou závist. Prostě vám nepřeje úspěchy a štěstí. Mávněte nad tím rukou, ale pro jistotu si onu osobu hlídejte.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP LÁSKY NA BŘEZEN

Zjistěte, co si pro vás hvězdy na tento měsíc připravily v milostném životě!

Střelec

Od přátel získáte kontakt na osobu, ke které chováte vřelé city. Je dobře, že jste se konečně pustili do akce. Bez vlastní iniciativy totiž máte téměř nulovou šanci na úspěch! Váš objekt zájmu za vámi sám nepřijde, takže jednejte. Nemáte co ztratit!

Kozoroh

Nadějné vyhlídky není jenom kniha od Charlese Dickense, ale také reálný stav, ve kterém se nacházíte. Konkrétně v oblasti lásky máte velkou šanci na úspěch. Nenechte se odradit dřívějšími problémy a dílčími nesnázemi. Jednoduše se přestaňte bát.

Vodnář

Dnes budete muset zaplatit nečekaný finanční výdaj. Díra v rozpočtu rozhodně není příjemná, nicméně se s ní budete muset nějakým způsobem vypořádat. Vaše nápaditost si s tím už nějak poradí. Hlavně nepropadejte pesimismu, peníze za to přece nestojí!

Ryby

Jste při dnešku tahounem zvěrokruhu a okolí je v tomto smyslu silně ve vaší režii. Slunce, jakožto mocný energetický napáječ, prochází vašim znamením, kde vyzařuje intenzivní vlny vitality. Vaše vládnoucí planeta Neptun si taky spokojeně jiskří.