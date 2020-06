Horoskop na pondělí 1. června: Věnujte čas partnerovi, velmi to ocení

Beran

Žurnalistům, personalistům i pedagogům se dnes bude výjimečně dobře dařit. Co se týče vašich skvělých komunikačních schopností, nebudete mít konkurenci. Neopakovatelné příležitosti, jež se vám dostane, se chopíte a nenecháte nadřízené zapochybovat.

Býk

První červnové ráno s sebou přinese spoustu milostných zážitků. Přestože jste v běžném životě spíše konzervativní, co se týče milostného, umíte se odvázat. Dáte průchod svým fantaziím a vášním a s milovanou polovičkou zažijete nezapomenutelnou noc.

Blíženci

Budete se cítit neporazitelní! Po příjemně stráveném víkendu jste plni energie a pracovního nadšení. Nebudete se vyhýbat velkým projektům ani náročnějším úkolům. Všechno totiž hravě zvládnete. Konečně máte příležitost šéfovi ukázat, co ve vás je!

Rak

Kritiku dobrého kamaráda nebudete brát jako urážku, ale poučení. Člověk, který je vám velmi blízký, se snaží jen pomoci. Přestože vám jeho reakce na situaci připadá přehnaná, a i trochu nesmyslná, měli byste se nad jeho slovy zamyslet. Je objektivní.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ČERVEN!

Zajímá vás, na co se můžete v tomto měsíci těšit? Zjistěte to HNED TEĎ!

Lev

Ještě stále nemáte žádné plány na letošní dovolenou? Poohlédněte se po nabídce tuzemských dovolených a vyberte si tu perfektní právě pro vás. Štěstí vám přeje! Nepropásnete šanci a dostanete příležitost strávit léto vašich snů! Konečně si odpočinete.

Panna

Vášeň a počáteční bláznivá zamilovanost ze vztahu časem vyprší. Proto je velmi důležité stavět partnerství na dlouhotrvajících hodnotách. Krize, kterou si váš vztah prošel, ukázala, že jeho základy jsou pevné. V lásce se začne blýskat na lepší časy.

Váhy

Vaše snaha dostat se v práci na co nejvyšší post brzy opadne. Ne proto, že byste ztratili zájem, důvodem bude vyčerpání, které se na vás brzy projeví. Zjistíte, že nic nelze uspěchat, proto raději zvolníte tempo a budete se vypracovávat postupně.

Štír

Poznáte osoby, které mají naprosto stejné zájmy jako vy. A to je důležité! Však si také budete setkání náležitě považovat. Moc dobře totiž víte, že společné koníčky dělají dobré přátele. Dnes se proto můžete těšit na velice přínosný a hezký den.





MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Dnes je velmi vhodný den pro investice a plánování výdajů! Proto se rozhodně nebojte udělat velký krok a splnit si tak něco, o čem již dlouho sníte. Máte odvahu, vytrvalost a především prozíravost! To všechno vám zaručí, že úspěchy vás jistě neminou.

Kozoroh

Obrňte se trpělivostí, může se totiž stát, že vám bude protějšek předhazovat chyby, kterých jste se ve vztahu dopustili. I když vás to bude jistě mrzet, uvědomte si, že váš partner je ve špatném rozpoložení, a tudíž nemyslí vše tak, jak to vyznívá.

Vodnář

V milostné oblasti budete velice aktivní. Rozhodně odmítnete být pasivním pozorovatelem a aktivně se zapojíte do flirtování. Připravte se však na to, že ne každý protějšek bude z vaší neodbytnosti nadšený. Nenechte se však odradit dílčími neúspěchy.

Ryby

V práci toho máte nad hlavu, to vám však nebude bránit v tom, abyste si dosyta užívali milostné chvíle. Nedovolíte, aby vás hektický životní styl připravil o to nejhezčí, tedy společný čas s partnerem! A to je jenom dobře. Umíte zachovat rovnováhu.