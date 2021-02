Horoskop na pondělí 1. února: Nenechte si ujít velkou příležitost!

Venuše dnes vstupuje do znamení Vodnáře a předvídá, že se vám podaří najít osobu, která vám pomůže po pracovní stránce. Vy totiž máte neustále pocit, že děláte jinou práci, než pro kterou jste stvořeni. A díky Venuši s Marsem v sobě můžete objevit talent pro pohyb!

Beran

Nenechte se rozhodit menší citovou nerovnováhou, která se projeví jak na domácí půdě, tak na pracovišti. Půjde o časté pocity zklamání, a to svorně ze svých kolegů či zákazníků, tak z názorů životního partnera. Dopřejte si vzpruhu, třeba malé online nákupy.

Býk

Objevíte v sobě talent pro pohyb. Nepůjde teda přímo o taneční sestavy či atletiku, ale své udělají především vaši současní nebeští patroni - Venuše a Mars, díky nimž se dostanete do výhodné pozice v lásce i v práce. Užívejte si vše, co se vám nyní nabízí.

Blíženci

Vaše oblíbené motto by mohlo dnes být: Posedíme, dáme řeč? Jste věční hledači lásky, a i když si můžete společně s přáteli říci, že jste parta správná, vy možná stejně budete pokukovat po mužských protějšcích a přemýšlet, s kterým si budete blíž.

Rak

Venuše dnes vstupuje do znamení Vodnáře a předvídá, že se vám podaří najít osobu, která vám pomůže po pracovní stránce. Rovněž byste ve stejném časovém horizontu měly nalézt i životního partnera. Nenechte si ujít žádnou příležitost!

Lev

Těšíte-li se, že si trochu naplníte prasátko, budete muset vystačit s drobnými. Finanční odměňování je poslední dobou problematické. Naopak mnoho závisti a nepochopení bude pro vás doslova denním chlebem. Ideální by bylo začít tedy raději s dietou.

Panna

Ještě stále na vás doléhá únava po náročném víkendu? Pokud se cítíte vyčerpáni, udělejte si volno a užijte si první únorový den. Relaxujte nad oblíbenou knížkou či filmem a vypusťte z hlavy všechny starosti. Budete potřebovat mnoho sil.

Váhy

Ačkoliv jste obratní rétoři i kreativci, mnoho vašich návrhů se v únoru setká u okolí s nepochopením. Argumentujete logicky, ovšem protiargumenty budou tak nízké úrovně, že nebude mít ani cenu v komunikaci s některými osoby pokračovat.

Štír

Zřejmě vás zaujme šmoulí život. Budete se muset zaměřit na některé pracovní postupy, které jsou kolektivní. Vy jste často spíše nesdělní a bojíte se spolupracovat s druhými, jenomže teď vám nezbyde než pěkně vyložit všechny své pracovní karty.

Střelec

Budete rozlítaní a vaše schopnost se do něčeho zanořit bude na bodu mrazu. Venuše dnes vstupuje do znamení Vodnáře a vy budete mít neustále pocit, že děláte jinou práci, než pro kterou jste stvořeni. Bohužel dostat se k vytouženému cíli není snadné.

Kozoroh

Čeká vás poměrně vydařený první únorový den, kdy se vám bude převážně dařit i to, co jindy jde jenom s velkými obtížemi. Užívejte si tento šťastný čas, a i když vám vrásky bude naopak přidělávat rodinný život, kompenzujte si to ostatními rovinami.

Vodnář

Různým teambuildingovým aktivitám neřeknete nikdy ne. Vaše schopnost se družit s druhými je vynikající. Jste vyhledávanými společníky pro svou schopnost stmelovat lidi a dodávat jim veselí, navíc nikoliv v tabletkách, ale pouze svým šarmem a vtipem.

Ryby

Budete dnes pasováni na miláčka zvěrokruhu. Silné obsazení vašeho znamení planetou Neptun je příhodné pro všechna vodní znamení, ale pro vás zejména. Že to tento měsíc není poprvé? I to o něčem vypovídá, tak si užívejte a relaxujte.