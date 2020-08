Horoskop na pondělí 10. srpna: Den plný energie, nenechte se utlumit!

Beran

Budete tlačeni k dosti velkým změnám. Měli byste se je ale snažit zařadit spíše do pracovního procesu, než do rodiny. Vaši blízcí by nemuseli sdílet vaše nadšení změnit vše, na co vám padne zrak. V zaměstnání vám to naopak může přinést velký užitek.

Býk

Dnes pravděpodobně nevyděláte žádné peníze navíc. Když ale budete chytří, může se vám podařit rozmnožit finance, které máte doma, nebo v bance. Nějaká částka navíc se sice hodí každému, ale vás potěší dvojnásob. Trochu jste si odtrhovali od úst.

Blíženci

Může se stát, že v partnerství budete nervózní. Ať budete pátrat jakkoliv, nepodaří se vám najít žádný důvod vašeho nepříjemného stavu. Nemusíte se ničeho bát, tento stav velmi brzy odezní. Jen se budete muset držet zkrátka a snažit se nevyvolávat hádky.

Rak

Jste tak skromní, že vás v práci zastiňují i méně schopní kolegové, kteří ale umí svou práci mnohem lépe prodat. Vy si to moc dobře uvědomujete, ale nechce se vám drát se do vyšších pozic. Přece jen byste měli být dravější, abyste o nic nepřišli.

Lev

Mars v Beranu vám umožní jedinečnou věc, a to, abyste se podívali na svoje vlastní chování očima vašeho pracovního kolegy nebo vašeho protějšku. Pokud budete pozorní, a budete si všímat vašich výkyvů nálad, podaří se vám zamezit hádkám doma i v zaměstnání.

Panna

Vaše psychika bude poněkud rozkolísaná, proto se může stát, že se v zaměstnání budete chovat poněkud nevrle. Několikrát zavrčíte i na svého oblíbeného kolegu. Ten ale vaši podrážděnou náladu pochopí a stejně jako všichni ostatní vám odpustí.

Váhy

Budete zdravě průbojní, takže dosáhnete všeho, co si zamanete. Jen si dejte pozor, aby se z vaší zdravé asertivity nestala agresivita. Stačí, když se v každé situaci budete držet svých pevných morálních zásad a nemůže se stát nic nepředvídatelného.

Štír

Bude se vám dařit zaujmout opačné pohlaví. Pravděpodobně si budete chtít dokázat, že jste stále atraktivní. Naštěstí si včas uvědomíte, že jste šťastně zadaní a své koketní jednání zarazíte dřív, než jím stihnete napáchat škody nemalých rozměrů.



Střelec

Dnes budete po celý den v jednom kole, ani na chviličku se nezastavíte. Večer si za to vybere svou daň velká únava. Sednete si k televizi, ale když u ní začnete tvrdě usínat, rozhodnete se, že bude lepší přesunout se do postele a pořádně se vyspat.

Kozoroh

V zaměstnání se na vás navalí tolik práce, která bude muset být dnes hotová, že se budete muset všemu věnovat jen povrchně, bez zbytečných průtahů. Vy jste zvyklí dělat všechno precizně, takže se vám tento styl práce nebude líbit. Nic ale nenaděláte.

Vodnář

Dnes budete v dobré náladě a budete se cítit tak svěže, že svým pozitivním pohledem na svět nakazíte celé vaše okolí, včetně vašich pracovních kolegů. Ani odpoledne se nevytratí vaše energie, takže stihnete udělat ještě pořádný kus práce navíc.

Ryby

V práci byste se dnes měli soustředit hlavně na technické činnosti, administrativu raději přenechte kolegům, kteří ji zvládají lépe a rychleji než vy. Akorát byste se tím zdržovali a nezbyl by vám čas na důležitější věci. Toho by si vedení všimlo.