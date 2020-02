Horoskop na pondělí 10. února: Netrapte se kvůli drobným neshodám

Beran

Netrapte se drobnými potyčkami. Časté škorpení je otravné, takže někdo s tím přestat musí. Povzneste se nad danou věc a berte ji s humorem. Uvidíte, že partner také přestane. Rozhodně by vás nikdy nechtěl ztratit v potyčce kvůli špatně uvařeným špagetám.

Býk

Nebojte se mluvit o svých potřebách. Dusíte vše v sobě jako v tlakovém hrnci a jediné, co potřebujete, je větší prostor pro vaši kreativitu. Život z práce do domácnosti a sem tam se někde cestou opít, není úplně to pravé pro vás. Vybojujte si prostor.

Blíženci

Nikdy se nic nejí tak horké, jak se to uvaří. Dejte si odstup a nechte vše vychladnout. Potřebujete jasnou hlavu, abyste viděli všechny detaily, které pro vás dělají ostatní, i když teď se to jako celek nezdá. Až vychladnete, detaily změní barvu celku.

Rak

Jsou věci mezi nebem a zemí, kterým přesně nerozumíme, ale víme, že fungují. Již v minulosti jste se správně spolehli na svůj vnitřní hlas, tak to udělejte i dnes, protože nitro vám dává již dlouhou dobu to správné znamení a snaží se vás nakopnout.

Lev

Čekají vás samé dobré zprávy, které však přinesou určitou nervozitu z neznámého. Směs strachu z nového a těšení se, že konečně věci dostávají spád, napumpují vaše žíly velmi příjemným adrenalinem a rozbuší srdce na vysokou frekvenci. Čeká vás nový život.

Panna

Nezapomínejte se dívat dopředu, co všechno hezké vás čeká. Dnes se kopete nudou do zadku a život vypadá šedě, to je jen sbírání sil na velké dobrodružství, které se už rýsuje v dálavách. Hlavu vzhůru a užijte si každou tu chvilku klidu, kterou máte.

Váhy

Nebojte se promluvit nahlas o tom, co si myslíte. Mlčení v práci nepřinese nikomu nic dobrého. Ani vám, ani šéfovi. Nebojte se mu na rovinu a spatra říci, které věci prostě nejdou a nepůjdou, pokud se nezmění přístup. Jeho zájem je vás vyslechnout.

Štír

Nemusíte se honit za každou pidi příležitostí ke zlepšení, kterou vidíte. Věnujte se tomu vašemu velkému plánu, který v hlavě nosíte už nějaký pátek. Držte se jej jako klíště a věnujte každou chvilku k jeho naplnění. Velké sny se nerodí ze dne na den.

Střelec

Nečekejte, že když naslibujete hory doly a nedodržíte ani ťuk, že vám druhá strana bude stále věřit. Je potřeba překvapit své okolí a překonat se. Lidé slibují hodně věcí, aby neublížili odmítnutím. Zkuste být jiní a slíbené také vyplnit, třeba i jen maličkost.

Kozoroh

Vnímejte maličkosti kolem vás, protože se vám již dlouhou dobu snaží něco sdělit. Ne, nejsou to náhody, vše do sebe zapadá jako puzzle a vy musíte složit celý obrázek, abyste procitli ze spaní. Možná jen nevidíte to, co vidí všichni ostatní kolem vás.

Vodnář

Jste mnohem silnější, než se domníváte. Můžete sice mít mnoho válečných zranění z minulosti, ale to vše vás učinilo odolnějšími, než si myslíte. Dnes je pravý čas si uvědomit ten nezměrný zdroj síly a začít jej využívat pro pozitivní změny kolem sebe.

Ryby

Nepředbíhejte čas, protože se pro vás chystá něco velkolepého, něco, na co jste dávno zapomněli. Relaxujte a vychutnávejte si chvilky stagnace, protože již brzo přijde setkání, které vám obrátí dosavadní život vzhůru nohama. Buďte připraveni na jízdu.