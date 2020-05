Horoskop na pondělí 11. května: Celý den bude jako na houpačce

Beran

Hvězdy vám připravují překvapení! Kolem vás to vře, hemží se nové nápady i kontakty a planetární postavení naznačuje, že právě nové kontakty vám přinesou do života nepředpokládaný úspěch. Tak se dnes na svět nemračte, ale usmívejte se a komunikujte!

Býk

Probudili jste se do dne, kdy vám v práci všechno připadá mnohem snadnější než jindy. Je to tím, že si uvědomujete, že na nic nejste sami. Máte oporu v nadřízených i u kolegů a sami se snažíte jim jejich ochotu oplatit. Můžete dnes opravdu vyniknout!

Blíženci

Máte našlápnuto k velkému úspěchu, ale nesmíte zanedbávat administrativu. Ač vás to třeba nebaví, měli byste dnes vyřídit vše, co máte rozděláno s úřady, vzdělávacími zařízeními nebo třeba s reklamními společnostmi a redakcemi. Den přeje papírování!

Rak

Dnes jste jako na houpačce. Nemůžete odhadnout, co bude za chvíli. Jednoduché jednání skončí fiaskem a tam, kde cítíte průšvih, se nakonec žádný neobjeví. Chce to klid, trpělivost a žádné přesčasy! Jak se za vámi zavřou dveře, zapomeňte na práci.

Lev

Jste jako kulový blesk, který svým světlem, energií a nadšením zapaluje všechny, které mine. Nebojíte se ani největších úkolů, a i když to nepovažujete za důležité, vaše největší síla je dnes v inspiraci. Všichni kolem se vás totiž snaží dohánět!

Panna

Oči máte otevřené a vidíte dnes dokonce detaily, které ostatním unikají. Ještěže vás v práci mají, jste tahouny celého kolektivu. Přesto se ale nesnažte udělat všechnu práci sami, nechte nějakou i na ostatní. Velice rychle by si na to totiž zvykli!

Váhy

Dnes to od rána nevypadá na nejšťastnější den a rady hvězd jsou jasné – nenáročný program, hodně odpočinku a hlavně, vyhýbat se konfliktům! Máte totiž komunikační útlum. Moc nerozumíte okolí a okolí zase nerozumí vám. Hádky vám štěstí nepřinesou.

Štír

Vaše snížená komunikativnost dnes nabírá podoby téměř patologické! Nejen, že se vám nechce komunikovat, ale nikomu také nevěříte ani nos mezi očima. Pokud můžete, věnujte se klidné samostatné práci, která nevyžaduje žádnou spolupráci s ostatními.

Střelec

Život je kolotoč, ten váš dnes připomíná tu největší atrakci v lunaparku! Stále v pohybu a stále nabíráte nové informace a rozšiřujete si obzory. Jste v jednom letu a ani vás nenapadne, že už pomalu nastává čas odpočinku. Opravdu to nepřehánějte!

Kozoroh

Dnes nemáte svůj den, milí Kozorozi. Jste roztěkaní, nemůžete se soustředit a kolegové vám lezou na nervy. Pokud je to možné, snažte se vzít si alespoň část dne volno. Pokud musíte vydržet do konce pracovní doby, nepouštějte se s nikým do diskuzí!

Vodnář

Nic pro vás není nemožné! Dokonce i vaše nejbláznivější nápady teď mohou nacházet podporu u nadřízených nebo investorů a vy tomu ani nebudete chtít uvěřit. Ale ano, věřte si a riskujte. Risk je zisk! A vám může přinést zajímavý základ do budoucnosti.

Ryby

Sice vám to tak nemusí vůbec připadat, celkově vzato však váš profesní kredit u nadřízených roste. Tak se nenechte otrávit drobnými nedorozuměními a případnými chybami. I když technika zlobí a stále nemůžete něco najít, věřte si. Hvězdy vám totiž věří!