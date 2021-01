Horoskop na pondělí 11. ledna: Chce to jen klid a chladnou hlavu

Vlivem Merkuru ve Vodnáři dnes svému protějšku nastíníte představy do budoucna. Nebuďte zklamaní a překvapení, pokud je s vámi nebude sdílet. Ujasněte si priority a uvidíte, že zbytek urovná Saturn ve znamení Vodnáře.

Beran

Blížící se středeční Novoluní v Kozorohu přímo vybízí k urovnání rodinných rozepří. Ať už je domácí atmosféra nepříznivá z jakéhokoliv důvodu, nastal čas zapomenout na minulost, odpustit a konečně se usmířit. Uvidíte, že se uleví jak vám, tak i všem ostatním.

Býk

Prošla si vaše rodina nepříjemným obdobím? Ať už jste si zažili cokoliv, nebuďte pesimisté a věřte, že časem se všechno vyléčí. Pomalu ale jistě se začínáte zotavovat ze všech potíží. Stačí jen trpělivost a motivace dál pokračovat. Vytyčte si cíl.

Blíženci

Nejste na tom finančně právě nejlépe? Nevěste hlavu a nedělejte zbrklá rozhodnutí. I když se nabízí mnoho řešení, která se zdají být relativně jednoduchá, raději se jim obloukem vyhněte. Věřte tomu, že půjčka vám problémy spíš přidělá, než je vyřeší.

Rak

Bez práce nejsou koláče. Přestaňte si konečně stěžovat na nepřízeň osudu a uvědomte si, že bez poctivé a tvrdé práce svých cílů nikdy nedosáhnete. Štěstí přeje připraveným a úspěchy nepřicházejí samy od sebe. Zapracujte na sobě a brzy se vše změní!

MAGICKÉ ÚPLŇKY ROKU 2021

Jakou nebeskou podívanou nám připravil Měsíc v roce 2021? Co můžeme očekávat? Připravte se, bude to SILNÉ a MAGICKÉ!

Lev

Rádi si v hlavě plánujete budoucnost a ještě raději o svých plánech mluvíte. Je však velký rozdíl ve slovech a činech. Podívejte se zpět do minulosti a popřemýšlejte nad tím, kolik snů jste zrealizovali. Okolí vás považujte za snílky, změňte to!

Panna

Poslední dobou máte práce nad hlavu a to se projevuje na vaší náladě. Pokud jste dnes unavení a podráždění, raději se stáhněte do soukromí a nevybíjejte si zlost na svých milovaných. Odreagujte se fyzickou aktivitou či čtením své oblíbené knížky.

Váhy

Opět se utvrdíte v tom, že nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci. Budete muset vynaložit dost peněz, abyste dali do pořádku jistou levnou cetku. Příště se proto soustřeďte na kvalitní produkty. Uvidíte, že vyšší investice se vyplatí.

Štír

Zjistíte, že pracovně jste v časovém presu. Panika a hysterie vám v tuto chvíli nepomohou a musíte postupovat systematicky. Ujasněte si priority a na těch pracujte především. Uvidíte, že zbytek urovná Saturn ve znamení Vodnáře. Chce to jen klid a hlavně chladnou hlavu.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Protějšek se s vámi dnes nudit rozhodně nebude. Vaše chování bude veselé, nápadité a přímočaré! Užijete si spoustu bláznivého dobrodružství a na dnešní den budete ještě dlouho rádi vzpomínat. Budete jako neřízená střela, takže pozor na problémy.

Kozoroh

V pondělí se rozhodně nemusíte bát konkurence. V práci budete excelovat a vyniknete nad všemi ostatními o několik tříd. I když to bude velice příjemný pocit, nedávejte své přednosti a schopnosti okázale najevo. Zachovejte potřebnou skromnost a pokoru.

Vodnář

Kolegům budete přát úspěchy. I když je vaše radost z jejich výkonů upřímná, v hloubi duši toužíte po podobném štěstí. V tom případě však nesmíte jen sedět a nečinně čekat, až vám úspěch spadne do klína. Začněte na sobě pracovat. Jen tak zvítězíte!

Ryby

Vlivem Merkuru ve Vodnáři dnes svému protějšku nastíníte představy do budoucna. Nebuďte zklamaní a překvapení, pokud je s vámi nebude sdílet. Nezapomeňte, že do té doby se toho může spoustu změnit. Berte proto dlouhodobé plánování s nadhledem a partner to ocení.