Horoskop na pondělí 12. července: Buďte více odhodlaní a opatrní

Beran

Pokud patříte mezi podnikatele, máte šanci získat lepší podmínky pro svou podnikatelskou činnost. Zdají-li se vám lidé při jednáních nebo kolem vás nějak více mdlí, dodejte jim trochu pověstného elánu z vlastních zdrojů, však víte, jak na to.

Býk

Je zdárně dokonáno! Na vás to působí tak, že jste více probuzení a aktivnější, přičemž sílí obratnost v mluveném i psaném slově. Váš šéf si všímá, že dokážete být nesmírně tvořiví a že dokážete vyřešit problém či zapeklitou situaci břitkým rozumem.

Blíženci

Ocitáte se v netypickém útlumu a vaše mentální čilost ne a ne se rozhýbat. I když vám Slunce v Raku zachovává svou přízeň a dopoledne se snaží, abyste neměli nouzi o dobré kontakty, váš elán je značně pochroumán. Jako byste se chtěli oddávat spíše klidu.

Rak

V hodinách kolem poledne lze očekávat zvýšení příjmu, a to jak u vás, kteří jste podnikatelé, tak u vás zaměstnaných. Pokud jste nezaměstnaní, číhá na vás dobrá pracovní nabídka, která by měla dostat přednost před polední siestou a klidem u oběda.

Lev

V oblasti práce a kariéry vítězí teď na plné čáře vaše zvýšená kreativita. Jste nadšeni pro všechno, co dělá druhým radost a stejnou mincí se vám to pak vrací. Je úžasné, že jste sentimentální sobeckost zavřeli na pár západů do 13. komnaty, bravo!

Panna

Prostě chcete, aby bylo všechno dnes tip top. Od rána se dostává konfliktní planeta Mars do kvadratury na vaše znamení a dává tendenci k přehánění. S některým z kolegů se můžete dostat do otevřeného sporu kvůli vaší akurátnosti, dobře vše zvažujte.

Váhy

Mars ve Lvu vám dává obrovskou aktivitu a směruje vás i k touze po zdokonalení se. Co tak cílený studijní kurs? Všechno, co obohatí a vylepší vaši techniku práce je vítáno! Můžete pak vychutnávat lahodné dopady svých návrhů, přející Mars je vám dopřává.

Štír

Nechcete mít zpochybněno své úsilí v dokončení projektů, kdo by také chtěl? Situace se zlepšuje až do večera, kdy zapracovává vesmírná rovnováha. Teď jste naopak zase podporováni ze všech stran! Daří se v podnikatelské sféře, ale ještě více doma.

Střelec

Vaše reakce mohou být protikladné, a i když chcete s lidmi vycházet, zjišťujete, že s některými to prostě nejde. Můžete se dostat do křížku se svými spolupracovníky například proto, že narazíte na skryté skutečnosti, s nimiž si nebudete vědět rady.

Kozoroh

Energický Mars se rozhlíží po vašem vládci Saturnovi, aby mu přispěl elánem a potřebným drivem. Hvězdy si šeptají o vašem povýšení! Nemusíte být první, na které si vedení vzpomene, ale jste jediní, o kterých se všichni shodnou, že si to zasloužíte.

Vodnář

Chcete-li prosadit myšlenku, která vám už dlouho koluje v hlavě nebo nastínit svůj nový projekt, využijte dobu kolem polední pauzy. Touto dobou jsou lidé kolem vás nejvstřícnější k výměně názorů a někdo, koho si vážíte, vám může otevřít nové obzory.

Ryby

Vlivem retrográdního Jupitera, Saturna i Neptuna jste teď více nesoustředění, a proto je zapotřebí dávat při práci větší pozor. Zejména pokud pracujete s nějakou technikou, mohlo by dojít k problémům i úrazu. Buďte proto více odhodlaní a opatrní!