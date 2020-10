Horoskop na pondělí 12. října: Myslete na své zdraví

Beran

Vlivem Marsu v Beranu můžete řešit náročné situace, které vám umožní přidat do svého repertoáru opět nějaké nové dovednosti, které si díky tomu osvojíte. Budete mít každopádně skvělou časovou organizaci, takže budete úspěšní na všech frontách, jak doma i v práci.

Býk

Budete mít mnohdy problém s nedostatečnou organizací času, a to nejenom při vlastní práci, ale i doma. Především na pracovišti hrozí menší i větší výměny názorů. Zkuste se naučit počítat do desíti, než někoho pošlete přímo tam, kam se neříká.

Blíženci

Péče, kterou svým blízkým věnujete, se sice zúročí, ale vy byste potřebovali při dnešku ideálně nějaké volno i sami pro sebe. Zkuste se rozběhnout někam do klidu přírody, kde budete moci uvolnit endorfiny, ostatně už je na čase dělat něco pro zdraví.

Rak

Popovídejte si o čase, kdy vám konečně někdo z rodiny vypomůže s více vašimi aktivitami, jak ostatně před nedávnem slíbil. Nyní budete mít vhodnou příležitost mu to připomenout a dojednat konečně stabilní datum. Vyzbrojte se velkou trpělivostí.

Lev

Dejte při dnešku hlavně na to, co si myslíte vy sami, a ne na to, co by se mělo nebo nemělo v určité situaci, v určitém věku či v určitém ročním období dělat. Možnost vlastní volby vás uspokojí, a ač jste v něčem svázáni, ne natolik. Nechte si sílu.

Panna

Jste ohromeni city, které k vám chová váš protějšek a bude potřebovat dostatek času, abyste mu mohli jeho určité velké gesto oplatit. Lákat vás bude manželství, nicméně i cokoliv jiného, co upevní váš svazek, pro vás bude zajímavou alternativou.

Váhy

Můžete si být jistí, že se vaše místo je nyní především u vaší rodiny. Vše ostatní se u vás stejně míjí účinkem, ovšem je otázka, jak dlouho vám bude vyhovovat nosit domácí papuče a neplánovat žádné velké akce. Tyto otázky začne klást i partner.





Štír

Merkur ve vašem znamení radí, že byste se měli začít chovat více odpovědně. Především pokud už máte nějaký škraloup z minulosti, či jste se před svým šéfem zatím nepředvedli v nejlepším světle. Zdržte se preventivně i jakékoliv kritiky. To by mohlo vést k potížím.

Střelec

Ve svém domácím zázemí se musíte hodně přizpůsobovat, nicméně to neděláte proto, že byste se báli ozvat, ale hlavně proto, že milujete svůj klid a prostor. Zkuste se zamyslet dnes nad tím, zda některé věci nejdou dělat jinak a snáz. Potřebujete změnu.

Kozoroh

Měli byste myslet také na své zdraví a zbytečně se nepřepínat. I když jsou někteří vaši blízcí na vašich příjmech závislí, pokud padnete vyčerpáním, zmůžete ještě mnohem méně. V tomto čase byste měli maximálně dbát na to, abyste nic nezanedbali.

Vodnář

Ideální doba pro načerpání více sebevědomí. Díky přízni kohosi mocného se vám navrch může dařit do veliké míry jít si za svými kariérní sny a vylepšit si tím svou reputaci. Navíc reputaci jak na pracovním poli, tak ve vašem domácím hájemství.





Ryby

V rodině se můžete spolehnout na podporu svých blízkých, kteří i když vytáhnete lux a koště, nezmizí při první příležitosti někam ven, ale zůstanou po vašem boku a budou vám pomáhat udělat z vašeho bydlení znovu hezkou oázu klidu pro všechny.