Horoskop na pondělí 13. ledna: Nic nebývá takové, jak se může jevit

Můžete pociťovat neklid a cítit se zmatení chováním okolí. Někteří jedinci ve vás mohou budit dojem, že se jejich já mění snad z minuty na minutu. Pamatujte na to, že lidé se vyvíjejí a jejich názory se mohou měnit. I zdánlivě nestálí lidé vás mohou obohatit o cenné poznání.

Beran

Zvyšuje se neklid z přemíry energií, které vámi proudí v poslední době nepřetržitě. Pocity na prasknutí hlavy jsou doprovodným jevem. Vývin vzhůru bolí a přináší okamžiky s přiznáním, že často jsme nebyli v pozici oběti, ale jen nechápajícího člověka.

Býk

Nic si nedělejte z toho, pokud máte více materiálních starostí, než se vám zdá být zdrávo. Vše se vyjasní a vy splatíte vše, co máte, sice s křížkem po funuse, ale stále včas. Lidé kolem vás jsou chápavější, než se domníváte. Řešení se vůbec nebojte.

Blíženci

Nic není obyčejné! Skrze náznaky ve svém okolí vidíte, že máte poslání, které jste odkládali, protože jste jen obyčejní lidé. Ale to nejsme nikdo. I malá role má svůj význam. Neodmítejte kým jste a cestu vámi dávno zvolenou, ze které jste na chvíli sešli.

Rak

Lidé se vyvíjejí. Musíte se naučit odhodit minulost, která vás tíží, ale zároveň v ní nacházíte zalíbení, protože vás mnohému naučila a těžíte z ní vědomosti, které jiní nemají. To je jistě dobře, ale je čas odhodit housenčí kuklu a vylétnout jako motýl.

Lev

Nic není, jak se na první pohled zdá. Lidé mohou klamat z mnohých důvodů. Nemusí být zlí, jen se mohou obávat následků náklonnosti, které k vám cítí, i když je v jejich situaci absurdní. Přitahujete je vlastností, kterou by se od vás rádi naučili.

Panna

Přátelé mohou žít motýlím životem a přelétávat z květiny na květinu. To není nic špatného. Předávají tím pyl z jiných květin, kterým vás obohacují. I když mohou u vás setrvat jen krátce, vždy si z nich odnesete něco zajímavého a velmi obohacujícího.

Váhy

Lidé se s vámi nemazlí, protože se vás bojí. Skrýváte v sobě cosi velmi originálního, což některé osoby může děsit. Jste velmi silná a obávaná konkurence, i když si to ve své skromnosti vůbec neuvědomujete, a ani byste to nepřipustili. Lidé prostě závidí.

Štír

Osoba ve vašem blízkém okolí nemusí být vůbec upřímná, protože se bojí zklamání, které by vám mohla způsobit, kdyby se přiznala, že se již dlouho necítí tak dobře, jak by měla a sama si přála. Nedělejte, že to nevidíte a jednejte. O všem si promluvte.

Střelec

Vztahy se mohou škorpit, ale stále vás miluje a neopustil by vás. Jen potřebuje mnohem více něhy, než se na první pohled zdá. Věnujte mu mnohem více času, protože o něj tiše žádá, i když to tak na první pohled nevypadá. Rád vám dává chvilky volna pro sebe.

Kozoroh

Dávejte si pozor na osoby, které jsou společensky velmi populární a obratné, ale nemají moc svědomí. Nemusí k vám být upřímné, a dokonce vás mohou využít ve svůj prospěch. Sociální obratnost není sociální cítění, zkuste se nad tím pořádně zamyslet.

Vodnář

Vaše milostné vztahy se budou nadále rozvíjet velmi zajímavým směrem. Budou vás překvapovat názory a postoje partnera k věcem, o kterých jste si mysleli, že se ho nedotýkají. Dnes spolu více mluvte, skrze diskuzi se prohloubí vzájemná důvěra.

Ryby

Vaše vztahy s o generaci starší osobou mužského pohlaví, kterou je váš příbuzný, se mohou zlepšit. Pokud jste měli konflikt, je ta pravá chvíle zajet na návštěvu a dělat, že se nic nestalo. Staré roztržky budou určitě odpuštěny a navěky zapomenuty.