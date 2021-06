Horoskop na pondělí 14. června: Odklady se nevyplácí! Pozor na úřady

Přišel čas vhodný pro lásku. Ovšem s tou celoživotní doopravdy nepočítejte, jelikož Venuše v Raku přeje jen těm platonickým. Odkládali jste nějaké úřední záležitosti? Dnes přijdete na to, že se to doopravdy nevyplácí. Mohou vyhřeznout různé právní spory, které z vašich kapes vysají nemalou částku.

Beran

Seznamování pro vás dnes vlivem retrográdních planet nebude zrovna snadnou záležitostí. Komunikace bude na bodu mrazu, a navíc se budete řídit heslem: Čím pomalejší vzestup vpřed, tím lépe. Naštěstí protějšek s radostí převezme iniciativu.

Býk

Pokud jste odkládali pro nedostatek času některé domácí činnosti, dnes vám na ně čas zbude. Jen musíte přemoci lenost a touhu a po nicnedělání a zjistíte, že vám to jde navíc poměrně rychle a konečně věci ohledně domova dotáhnete do zdárného konce.

Blíženci

S kolegy dnes nebudete zrovna přátelé. Vy rádi děláte svou práci na maximum, ale vaši spolupracovníci by se raději flákali. Vy je sice budete motivovat k výkonu, ale jejich pohodlnost zvítězí a postaví se vám s naprosto jiným přístupem k práci.

Rak

Už nevíte, co s volným časem, tak vás napadají věci, na které byste jindy ani nepomysleli. Není proto ani divu, že si budete schopni domluvit si dvě rande s jinými partnery těsně po sobě. Otázkou zůstává, jak věrohodné výmluvy si dokážete vymyslet.

Lev

Dnes se nemusíte bát investovat vydělané jmění. Rozhodně nic neproděláte, naopak můžete jedině získat. O vhodnosti investice se ovšem poraďte s nějakým specialistou, jeho zkušenosti pro víc budou totiž doslova zlatou žílou. O kvalitě rad nepochybujte.

Panna

Váš parter si pro vás připraví velmi krásný večer, který vy dokážete bleskurychle pokazit vyprávěním o pracovních problémech. Opravdu je nezbytné si svou práci neustále brát domů? Zkuste na tom rychle zapracovat, nebo vás to brzy bude hodně mrzet.

Váhy

Přišel čas vhodný pro lásku. Ovšem s tou celoživotní doopravdy nepočítejte, jelikož Venuše v Raku přeje jen těm platonickým. I tak na tento prožitek budete vzpomínat ještě hodně dlouho, jelikož prožitek z ní pro vás bude doopravdy citlivou záležitostí.

Štír

V zaměstnání jste absolutně na vrcholu, ale nemáte přílišné tendence se s tím vychloubat. Velmi to ovšem zajímá vašeho partnera či rodinu, a proto vás bude moc mrzet, že je to převažující téma rozhovoru. Snažte se ho rychle zvrátit, budete úspěšní.

Střelec

Odkládali jste nějaké úřední záležitosti? Dnes přijdete na to, že se to doopravdy nevyplácí. Mohou vyhřeznout různé právní spory, které z vašich kapes vysají nemalou částku. Pokud však do dobrého advokáta investujete, rozhodně tím nijak neprohloupíte.

Kozoroh

V zaměstnání budete platit za vrbu. To jen díky tomu, že vypadáte naprosto spokojeně. Dnes budete mít schopnost nedávat na sobě znát své osobní starosti, což v ostatních vzbudí dojem, že vlastně žádné nemáte. Rádi ale kolegům s jejich trablemi pomůžete.

Vodnář

Dnes vám štěstí bude přát. A k tomu všemu ještě budete mít skvělou motivaci. Proto vždy najdete způsob, jak najít klienta a uzavřít s ním výnosný obchod. Bude to příjemné nejen pro vaši peněženku, ale i nadřízeného, který slovy chvály nebude šetřit.

Ryby

Ačkoliv by se trocha peněz navíc hodila, není to pro vás prioritou číslo jedna. Jste vyrovnaní a spokojení s tím, co máte. Dnes budete patřit k lidem, které nepotřebují velké majetky k tomu, aby byli šťastní. Dobře víte, že jsou i důležitější věci.