Horoskop na pondělí 14. září: Komunikace je základ

Dnešní konstelace Hvězd na vás silně působí a vy si nejste sami sebou jistí a to především v oblasti komunikace. Zanedlouho se ale všechno posadí zpět do zajetých kolejí. O svých pocitech je totiž nutné mluvit. Pondělí proto využijte především k tomu.

Beran

V rodině bude váznout komunikace a to převážně kvůli vám. Každá debata vám totiž bude připadat velice nudná a povrchní, tak nebudete mít sebemenší chuť se zapojovat. Za to se sličným protějškem, kterého potkáte, pusu nezavřete, jen abyste zaujali.

Býk

Tlak v zaměstnání poleví a vy se můžete těšit na den plný pohody a klábosení s kolegy. Budete překvapení, jaké někteří z nich mají trable a jak vlastně žijí. Trocha soucitu a pochopení vám rozhodně chybět nebude a budete se snažit psychicky pomoci.

Blíženci

Mladší ročníky mají možnost si rychle osvojit technické znalosti, ti starší by se měli vrhnout na výuku cizích jazyků. Informace vám dnes půjdou velice rychle vstřebávat a navíc je jednoduše uvedete v praxi. Budete mít ze získaných vědomostí radost.

Rak

Čekejte náročný den doma i v zaměstnání. Zvládnete ho jen za předpokladu, že si zachováte klidnou hlavu a nebudete si nic brát osobně. Nenechejte se nikým a ničím vytočit, trocha flegmatismu vám rozhodně neublíží. Večer vám zpříjemní někdo blízký.

APLIKACE ZDARMA: LÁSKOMĚR

Zjistěte, jak jste na tom se stávajícím vztahem, v sexu a s hledáním lásky!



Lev

Mars v Beranu se vám postará o kariérní vzestup. Trochu vás popostrčí, abyste si nenechávali své geniální nápady jen pro sebe, a proto se s nimi před nadřízeným nebudete bát pochlubit. Nejen, že zaujmete, ale ještě sklidíte obrovské ovace za to, jak úžasní jste.

Panna

Budete potřebovat někoho, kdo vás uklidní, když v práci nepůjde vše podle vašich představ. Naštěstí kolem sebe máte hodně lidí, kterým jste doteď dávali a oni vám začnou vaše dobré skutky vracet. Budete si připadat milovaní, a to vás postaví na nohy.

Váhy

Díky Saturnu ve Vodnáři se budete cítit odlehčeni. Aniž byste totiž museli hnout prstem, začnou se všechny prekérní situace řešit samy od sebe a vy tomu budete jen přihlížet. Spadne vám obrovský kámen ze srdce a konečně vám taky zbude trochu času na zábavu.

Štír

Nastal ideální čas pro posílení vztahu a citů obecně. Zadaní, i malou změnou protějšek překvapíte. Ať půjde o to, zda uvaříte výjimečně večeři či umyjete nádobí, uděláte jedině dobře. Nezadaní, pracujte na svém soukromí a nebojte se vyznat z pocitů.





TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Merkur přinese nevšední příliv nových sil a nápadů. Díky tomu budete nejen velmi tvořiví, ale ještě vám vše, na co sáhnete, půjde s naprostou lehkostí. Nápady neházejte do jednoho pytle, ale snažte se je ztvárnit, přinese vám více než jen dobrý pocit.

Kozoroh

Očekávat můžete náročný den pro psychiku. Setkáte se s menšími komplikacemi, které nepůjde jen tak přejít a nemyslet na ně. Nenechávejte však vše jen na svých bedrech, dobrý přítel, kterému se svěříte, vám rád pomůže a nálada se vám rázem zlepší.

Vodnář

Bude vám vyhovovat, pokud o vás protějšek bude pečovat. Do ničeho se vám totiž nechce, tak se s radostí necháte obletovávat a hýčkat. Jen to se svými požadavky nepřehánějte, aby to partnera nepřestalo bavit. Nezadaní, je na čase skoncovat se samotou!

Ryby

Ani se nenadějete a bude tu večer, kdy přijde vhodný čas pro citové chvíle. Ať už to bude a partnerem či někým blízkým, budete sentimentálně vzpomínat na společné zážitky z minulosti. Dokonce ani oči nezůstanou suché, ale zároveň se také pobavíte.