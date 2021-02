Horoskop na pondělí 15. února: Dnes se radši vyhněte kritizování ostatních

Beran

Humorné Slunce ve Vodnáři vám dnes dovedete trochu prosvítit den, nezávisle na tom, zda se pobavíte doma či v práci. Navíc zaznamenáte, že skutečně v ničem neodhalují lidé zřetelněji svou povahu, jako právě v tom, čemu se smějí. To se dozvíte věcí, a to bez dalších slov.

Býk

Zkuste určitý problém řešit za pomoci přátel. Jak se traduje, jsou čtyři dobré věci, které mají všichni: staré dřevo na rozdělání ohně, staré víno, které se pije u krbu, staré knihy, ve kterých lze listovat, a staré přátelé, na které je spolehnutí.

Blíženci

Buďte dnes opatrní při pokusu o vytáčky. Možná budete mít svou obvyklou vyřídilku pěkně nachystanou, ale může se stát, že vás usvědčí pravdomluvný Mars v Býku. Ne nadarmo se říká - slovy můžeš zatajit cokoliv, skutky tě ale nakonec prozradí.

Rak

Zdá se, že vás některý z vašich přátel, mírně řečeno, vytočí. Než vás zašroubuje zase zpátky, bude se muset hodně snažit. Ale na druhou stranu, poeticky řečeno, přátelství nám leckdy otevírá bránu, kterou by asi jinak nikdo jiný nikdy neotevřel.

Lev

Nedělá vám problém pustit se v pondělí s chutí do řešení složitých situací. Vlivem Merkuru ve Vodnáři umíte jednat s chladnou hlavou, a proto vás nevykolejí ani změna původního plánu. Nikomu nedovolíte, aby o vašich kvalitách pochyboval.

Panna

Práce je práce, ale vy budete řešit i při ní milostné otazníky. Možná budete přemítat, zda skutečně platí, že člověka činí šťastnějším vášeň, která ho ovládá, než ta, kterou vzbuzuje. Zástupy ctitelům jsou ale i tak balzám na vaše sebevědomí i duši.

Váhy

Jistý myslitel kdysi doporučoval, aby vašimi přáteli byli jenom ti, kteří vám mohou pomoci získat ctnosti. Zkuste v duchu probrat seznam svých přátel a s nejlepším kandidátem vyrazte společně na výlet. Utužte své vztahy a načerpejte energii z přírody.

Štír

Užíváte si jako nezadaní a koketujete s neznámými lidmi na potkání. Řídíte se heslem, co oči nevidí, to srdce nebolí. Díky nezávaznému flirtu si zpříjemníte jinak rutinní vstup do nového týdne. Úsměv na tváři vám nezničí ani závistivé pohledy okolí.

Střelec

O pravdě už toho bylo prohlašováno tolik. Vy byste dnes každopádně měli být vlivem Jupiteru obezřetní, protože vaši situaci bude možno shrnout několika slovy - je lehčí kritizovat, než mít pravdu. Na kritiku a nadávky jsou zvláště u nás všichni zvyklí, ale na pravdu?

Kozoroh

Celý den budete mírně neklidní a nezáleží na tom, zda budete mít práce nad hlavu, nebo si naopak užijete předzvěst okurkové sezony. Každopádně vám nezbude, než se zahloubat, co přesně vás znepokojuje. Kdo nenajde klid v sobě, zbytečně jej hledá jinde.

Vodnář

Jestli dnes obdržíte zajímavý dar, buďte obezřetní. Pokud máte narozeniny, není to nic neobvyklého, ale jinak zatím mohou být různé úmysly. Dejte si pozor na to, aby vás případný dáreček nedostal do problémů anebo za to dotyčný nechtěl sexuální odměnu.

Ryby

Budete mít dost kolegů či známých, kteří by nejraději mysleli a cítili rovnou za vás. Mohou si sice myslet ono provařené: člověk není ani tak šťastný, ani tak nešťastný, jak si namlouvá - ale, aby si to ještě namlouvali za vás, to už je vrchol.