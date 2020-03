Horoskop na pondělí 16. března: Do dalšího týdne vykročíte plní energie

Beran

Dnešní den vám přinese v mnohém dobré zprávy, zvláště co se týká vašich osobních vztahů. Vládnete kreativní energií, která vám umožní vnést do vašeho života nový vítr, který bude příjemně vát po celý den. Odrazí se to i v pracovních záležitostech.

Býk

Nebojte se do nového dne vkročit s plnou vervou i přes to, že jste poslední dobou neměli úplně nejlepší náladu a v některých věcech se vám příliš nedařilo. Nenechte se tím zvlášť ovlivnit. Jste silní a vše se vám nakonec podaří zvládnout.

Blíženci

Dnes se zaměříte více na sebe. Ačkoli se najdou lidé, kterým to může připadat lehce sobecké, nechte je plavat a pokračujte. Možná vám to přinese odpověď na to, kým doopravdy jste a jakým směrem se v životě chcete vydat. Dejte na svou intuici.

Rak

Přemýšlejte více o tom, co je pro vás opravdu dobré, a také se nebojte říct si o pomoc. Nemusíte vše zvládat jen sami v sobě. Proudí ve vás jemná energie klidu, kterou je třeba probudit a pečovat o ni. Pak i vy budete moct lépe pečovat o druhé.

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU 2020!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým letošním rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost! Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Lev

Nebojte se občas říct, co si doopravdy myslíte. Uvidíte, že to bude příjemné jak pro vás, tak i pro ostatní. Není třeba dělat a říkat věci tak, jak myslíte, že by se dělat a říkat měly. Říkejte pravdu a budete překvapeni, jak to lidé kolem vás ocení.

Panna

Dnes je více než kdy jindy důležité si opakovat, že jste velmi schopným a nadaným jedincem. Nebojte se zapracovat na svém sebevědomí a nenechte si nikým a ničím namluvit, že je to jinak. Nepodceňujte se a věřte si, nikdo jiný to za vás neudělá.

Váhy

Váš pohled na některé věci se mírně změní. Nebuďte na sebe tak přísní, není nutné vše rozhodnout teď a tady. Dejte průchod vašim myšlenkám. V klidu - nejlépe před spaním – si vše promyslete, utřiďte si priority a postupně jich začnete zlehka dosahovat.

Štír

Vypadá to, že jste spokojeni jak po pracovní, tak i po osobní stránce života, ale i tak občas váháte, zda jdete správným směrem. Nebojte, dnes se vám některé nevyřešené věci budou rozhodovat lépe než jindy. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

TAROT DNE

Personalizovaný výklad kartářkou - sami si vytáhněte 3 karty! Tarot vám předpoví, co vás potká, čeho se máte držet a čeho se stranit.

Střelec

Je dobré, že se ve všem vašem konání stále snažíte něco zlepšit, jste neuvěřitelně aktivní a věříte tomu, co děláte. Nebazírujte však příliš na detailech, které odvádějí vaši pozornost do věčných dálek budoucnosti, a žijte více v realitě současnosti.

Kozoroh

Už od rána oplýváte vysokou aktivitou, kterou můžete využít například v práci. Koukejte kolem sebe, můžete dnes potkat někoho, kdo vám přinese dobré zprávy. Bude dobré, pokud se zkusíte více soustředit na tok svých myšlenek a trochu si je utřídíte.

Vodnář

Zkuste se více zamyslet, odkud pramení vaše nespokojenost. Klaďte otázky, pokud se vám zdá, že odpovědi na ně neznáte. Někdy je lepší se ptát. Buďte více konkrétní ve svých přáních, aby se mohla vyplnit. Bylo by dobré si uklidit nejen doma, ale i v hlavě.

Ryby

Drží se vás velmi pozitivní energie, kterou vyzařujete i na ostatní. Lidé se vedle vás dnes budou cítit lépe. Smějte se a družte se, díky tomu utužíte stávající vztahy, nebo navážete nová přátelství. Nezapomeňte však, že všechno má své hranice.