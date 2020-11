Horoskop na pondělí 16. listopadu: Nedržte se v lásce zpátky, zabojujte!

Podle Venuše ve Vahách byste se měli věnovat své polovičce. Co vám dříve dělalo problémy, to budete dnes díky Marsu v Beranu hravě zvládat. Navíc vlivem Merkuru ve Štíru se ponoříte do nitra problému a bude se vám lépe přemýšlet nad jeho řešením.

Beran

Vlivem Merkuru ve Štíru budete ponořeni do svého nitra a hořečnatě přemýšlet nad různými alternativami. Řešení nepřijdou sami od sebe, budete potřebovat více času, abyste všechno správně rozvážili. I dobrá rada přítele se vám vždycky bude hodit.

Býk

Dnešek se ponese ve znamení rozhodnutí, na která už jste čekali velmi dlouho a stále ne a ne se přinutit je udělat. Při dnešku vás tedy dovede potěšit už jenom to, že jste se konečně odhodlali a věci se daly do pohybu. Tak si to užívejte a odměňte se.

Blíženci

Nebojte se říkat, co si myslíte. Lidé, co vás mají rádi, to pochopí a ti, kdo vám nemohou přijít na jméno, se ho stejně jenom tak nenaučí. Navíc zjistíte, že díky své upřímnosti, se vám žije hned lépe. Minimálně nebudete muset vymýšlet žádné výmluvy.

Rak

Venuše ve znamení Vah dnes radí – věnujte se drahé polovičce. Jsou věci, o kterých jste už spolu dlouho nemluvili a které byste měli probrat. V rámci pracovních kontaktů budete žhavit staré známosti a nažhavíte je natolik úspěšně, že dojednáte významné věci.

Lev

Budete při dnešku tak trochu bojovníci s časem. V některém kole zápas vyhrajete, v jiném prohrajete, ale rozhodně se nebudete vzdávat, protože máte dostatek odvahy o svoje plány, jak v rámci vaší práce, tak v rámci vašeho soukromí bojovat a nedat se.

Panna

Nebude vám zatěžko pustit se do studia toho, co potřebujete ve svém pracovním nebo soukromém životě a nutno podotknout, že se vám tato investice do vlastního vzdělání vyplatí. A přestože vás to bude stát nemalé úsilí, budete nakonec spokojeni.

Váhy

Na milostném poli bude vládnout nejen klid zbraní, ale navrch ještě vzájemná přitažlivost. Budete si připadat zase jako po první schůzce. Potíže budete muset hasit v zaměstnání, ale nakonec si zvládnete poradit. Doma už se chystáte na adventní období.

Štír

Dopřejte si dnes snění, bez ohledu na to, zda jsou vaše představy reálné či nikoliv. Už to, že si dané věci vysníte, jim pomáhá k uskutečnění, přestože vám to může přijít jako magická záležitost. V lásce se zbytečně nedržte zpátky, zabojujte!

Střelec

Láska vás dnes nezklame, právě naopak, bude to jiskřit jako novoroční ohňostroj. V zaměstnání budete muset naopak použít o něco ostřejší lokty, abyste si uhájili svoje pozice a názory, nicméně vaše snaha nepřijde vniveč, tak hlavně ne pštrosí taktiku.

Kozoroh

Dovolíte si něco, co jste si ještě před pár lety sami zakázali. Změna vám ovšem půjde jedině k duhu, protože už jste potřebovali tomu svému poslední dobou stále rozkolísanému nitru dopřát rovnováhu. Ač křehkou, přece jenom rovnováhu. Tak to oslavte!

Vodnář

Vaši blízcí vás nebudou poznávat! Co vám dříve činilo problémy, budete dnes díky Marsu v Beranu hravě zvládat, a navíc s úsměvem. Hypnóza v tom nebude, ale zamilované myšlenky na někoho konkrétního s mnohem větší pravděpodobností, tak si je dopřejte z plna hrdla.

Ryby

Ti, co vás odrazovali od jistého postupu, který jste si sami pro sebe nalajnovali, při dnešku budou muset uznat, že jste zase nešlápli až tolik vedle. Právě naopak máte ty nejlepší předpoklady, abyste všechno odložené dotáhli se vší parádou do konce.