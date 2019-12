Horoskop na pondělí 16. prosince: Nadešla chvíle k vyznání lásky!

S blížícími se Vánoci se na vás za všech stran valí pracovní resty i povinnost vyrazit za nákupy dárků. Nenechte se tím pohltit, za pár dní bude zase klid a vás čeká jen radost bližních z balíčků pod stromkem. Lvi by měli předvánoční čas využít k návštěvě přátel, právě s nimi se teď budou cítit nejlépe.

Beran



Žene se na vás halda nepříjemných předvánočních úkolů. Zhluboka se nadechněte a přesvědčte sami sebe, že se jedná o nádhernou zábavu během velkého rituálu, který vyvrcholí Božím hodem vánočním. A co by to bylo za rituál, kdyby v něm nebyla vlastní oběť?

Býk

Vaši přátelé se na vás mohou obracet s prosbou o pomoc. Vy však nemáte dostatek sil a soustřední je vyslechnout. Upřímně jim hned na začátku řekněte, že si musíte vyřešit své vlastní úkoly, a jakmile budete mít čas, zavoláte jim zpět a pomůžete s čímkoliv.

Blíženci

Právě teď jsou skvělé hvězdné konstelace na zahájení nových projektů. Jen se do nich pustit! Projeďte svůj diář, možná objevíte skvělé kontakty, které vám pomohou v rozjezdu nového podnikání. Sedněte si a sepište si vše na papír, krůček po krůčku ke štěstí.

Rak

Pokud s někým dlouho randíte a chcete, aby se vztah posunul na další úroveň, zkuste propojení s druhou osobou skrze hudbu. Kupte lístky na koncert a uvidíte, jak skvěle umí živý orchestr vytvořit prostředí pro zahájení dlouhodobých milostných vztahů.

Lev

Hvězdy ukazují příjemné adventní chvíle s našimi přáteli a milovanými. Zjistíte, že váš současný partner je ta pravá polovička pro vás, se kterou jste na stejné vlně a vše funguje tak, jak má. Pokud jste sami, užívejte si volné chvíle ve společnosti party.

Panna

Pokud znáte rozdíl mezi potřebným relaxem a leností, nic špatného se vám nestane, pokud si na chvíli "hodíte" nohy na stůl a budete pár minut odpočívat a dívat se na ostatní, jak se honí za imaginárními cíli. To, co je potřeba udělat, uděláte v ten pravý čas.

Váhy

Dnes přišel den, kdy je snadné proměnit myšlenky v činy. Pokud potřebujete nakoupit dárky, udělejte to ještě dnes. Pokud je vaším cílem vyznat někomu lásku, neodkládejte to na zítřek, teď vám druhá osoba padne k nohám. Stanovte si cíle a vzhůru k nim!

Štír

Je hezké mít plán, ale nejste na vojně, abyste jej dodržovali minutu po minutě. Úspěch přichází skrze chaos. Plánování je nutné, ale musíme umět včas reagovat na nečekané podněty, protože ty jsou cestou k úspěchu. I vesmír vznikl z chaosu, smiřte se s tím.

Střelec

Udělejte si průzkum na finančním trhu. Hvězdy slibují brzké zlepšení vaší situace, je ale nutné se dobře rozmyslet, do čeho své peníze investujete. Vnímejte lépe své okolí, ať vám neunikne dobrá příležitost. Je také nutné se umět dívat věcem pod povrch.

Kozoroh

Je načase vyrazit mezi lidi, protože ti jediní vám jsou schopni nastavit zrcadlo, abyste si uvědomili svoji vlastní jedinečnost a schopnosti. Nechte se učit od druhých a zároveň učte vy je. Vaší lekcí bude učení o vlastním sebepřijetí v podobě, v jaké jste.

Vodnář

Jediný člověk, který si dělá vlastní život náročnější, než jej ve skutečnosti může mít, jste jen vy sami. Někdy nám může být líto, že žijeme v příliš poklidné a stabilní zemi, kde není moc příležitostí ukázat hrdinu v nás. Práce v charitě je ale stále dost.

Ryby

Tam, kam máte dnes namířeno, bude velmi skvělá komunikativní atmosféra. Nebojte se začít hluboký filosofický rozhovor o vašich nejniternějších představách i s úplně cizí osobou. Po dlouhé době budete mít příležitost vyjádřit své názory a prohloubit si je.