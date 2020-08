Horoskop na pondělí 17. srpna: Nebojte se novinek

Beran

Především přijdete při dnešku na to, jak si užívat života! Je faktem, že dospělí si skrze své starosti někdy nevychutnávají volné chvilky naplno, tudíž je na čase objevit v sobě své vnitřní dítě a vám se to dokonale podaří. Naučte to i svoje okolí!

Býk

Nebuďte dnes na někoho ve vašem okolí zbytečně příkří, nemáme to nikdo jednoduché a vaše chápavost se vám vrátí i s úroky. Navíc překvapivě v dobrém. V lásce bude jinak vládnout poměrně pohoda, dokonce vás vaše drahá polovička něčím velmi překvapí.

Blíženci

Co se týče vaší domácnosti nebo renovování bytových prostor, není teď zrovna nejlepší doba, abyste se upínali k větším investicím. Raději se věnujte drobným dodělávkám, které vám přinesou radost a do kterých nemusíte dávat velké sumy. Doma to ocení.

Rak

Při dnešku to může přece jen trochu zaskřípat, i když se to poslední dobou zdálo jako růžová zahrada, protože si váš protějšek postaví hlavu například kvůli záležitosti týkající se vašeho domu nebo pozemku, buďte vstřícní, ale stanoviska si ponechte.

Lev



Vzhůru k přípravě a nákupu školního vybavení pro ratolesti a přepnutí do pracovnějšího režimu. Navíc vás to bude o to více bavit, že máte před sebou ještě polovinu měsíce a nemusíte se obávat většího stresu jako na konci srpna. Tak si to užívejte.

Panna

Uznáte, že se trpělivost vyplatí. Velkým kandidátem pro bouřkové mraky je váš protějšek a starší osoby. Zato impuls od vašich dětí vše rozjasňuje, sbalte proto zavazadla a udělejte si na jejich přání pobyt na venkově, budete překvapeni z výsledku!

Váhy

Dnes se vám málokdo zavděčí. Ne že byste byli zase tolik nároční, ale většinou si o věci uděláte svojí představu a mrzí vás potom, pokud si věci půjdou svojí cestou a vy si nebudete moci uskutečnit tu svojí představu. Zkuste být ochotni improvizovat.

Štír

Nebojte si dnes maličko dupnout, zvláště půjde-li o něco pro vás zásadního. Nutit druhé do něčeho, co nechtějí je hloupost, ale pokud budete muset obhajovat sami sebe a svůj volný čas, tak si do toho nenechte příliš mluvit, potřebujete svobodu.



Střelec

Dostanete dnes milý vzkaz od někoho, o komu už jste dlouho neslyšeli a budete velmi potěšeni, že se má dobře a vy si o něj nemusíte dělat starosti. Nebojte se novinek, rozhodně se vám vyplatí, ať už ve stravování nebo třeba při výběru dovolené.

Kozoroh

Starobylá kultura může vás a vaše milované velmi nadchnout. Také místa spojená s mystikou a nějakým kultem určitě nezklamou. Nebojte se zkoušet i něco nového, konec konců, zážitky vám vynahradí případné strádání v prostředcích typu vlak či autobus.

Vodnář

V tomto období jste velmi opatrní na vše, co by mohlo komplikovat atmosféru ve vaší rodině. Jakmile pozorujete, že není některý z vašich nejbližších ve své kůži, okamžitě jste schopni se do něho vcítit a pečovat o něho jako v bavlnce. Máte velký dar.

Ryby

Nejlepším lékem jsou teď dobří přátelé, a to ať už na trable v práci, tak trable v lásce, chce to také více odpočívat. Buďte s přáteli co nejvíce v kontaktu a kdykoliv vám to čas dovoluje, snažte se relaxovat. To jsou úspěšné klíče k uzdravení.