Horoskop na pondělí 17. února: Více si věřte, naučte se lépe prodat talent

Beran

Raději se dnes držte zpátky. V zaměstnání se mohou objevit drobné spory s vašimi spolupracovníky. Nepřilévejte olej do ohně a nedopusťte, aby se menší neshody rozrostly ve zbytečný konflikt. Nekomplikujte si už tak nepříliš potěšující povinnosti.

Býk

Trochu se odvažte! Ve vašem zaměstnání je bezpochyby potřeba řádu, je ale také nutné, abyste čas od času upustili od stereotypních postupů a dali prostor svému kreativnějšímu já. Nebojte se změny a buďte otevřeni novým věcem! Ulehčete si svou práci.

Blíženci

Jste pracovití, ambiciózní a ve svém oboru pracujete už dlouho. Díky svým schopnostem a vytrvalosti jste se vypracovali do pozice, jež skýtá mnoho výhod. Protekční pozice vyvolává žárlivost u některých kolegů. Ignorujte jejich závistivé komentáře.

Rak

Naučte se komunikovat! Obzvláště co se týče zaměstnání. Je třeba, abyste byli schopní spolupracovat s různými typy lidí, ať už jsou vám sympatičtí či ne. Odhadněte situaci a přizpůsobte jí konverzaci. Dnes máte velikou šanci zaujmout ty správné lidi.

Lev

Dostali jste pozvání na schůzku? Pokud nevíte, co od setkání očekávat, není nic jednoduššího než sebrat odvahu a vyzkoušet to! Ať už ve svém protějšku získáte dobrého přítele, či schůzka po chvíli získá milostný charakter, určitě to stojí za risk.

Panna

Patříte k lidem, kteří se drží při zemi. Potřebujete k životu určitý řád a svým způsobem i stereotyp, jenž vám dává pocit stability. Pokud už máte plné zuby změn na pracovišti, je na čase s tím něco udělat. Přizpůsobovat se ale budete muset vždycky.

Váhy

V zaměstnání si otevřete cestu k lepší budoucnosti! Chce to jenom odvahu riskovat. Nebojte se předvést své schopnosti, stydlivost a falešná skromnost dnes opravdu nejsou na místě. Naopak, neostýchejte se ukázat trochu egoismu. Občas to jinak nejde.

Štír

Budete postaveni před zcela zásadní rozhodnutí. Změna nebude jednoduchá, připravte se na to. Pokud si opravdu nevíte rady, požádejte o pomoc spíše rodinné příslušníky než partnera. Mají podobný pohled na svět a trochu lépe se vžijí do vaší situace.

Střelec

Dnešek je ideálním dnem pro žádosti všeho druhu! Pokud tedy už delší dobu zvažujete, že požádáte svého nadřízeného o zvýšení platu, neměli byste váhat ani minutu! Vaše odvaha a tah na branku budou oceněny. Šéf rád uvidí člověka, který ví, co chce.

Kozoroh

Přelétavost jistého přítele se vám rozhodně nebude zamlouvat. Své pochybnosti si nenecháte pro sebe, připravte se však na to, že se vaše kritika nemusí setkat s pochopením. Vztahy jsou vždy ožehavé téma a tentokrát se dotknete velmi citlivého místa.

Vodnář

Obdržíte pozvání na jistou společenskou akci. I když se vám zpočátku nebude vůbec chtít událost navštívit, měli byste se překonat! Důvod? Hvězdy vám dnes přejí v oblasti navazování nových kontaktů! Je proto pravděpodobné, že získáte cenné známosti.

Ryby

Některý z kolegů vám nebude přát úspěch. Nenechte se tím však rozhodit. Faktem totiž je, že nejde o osobní antipatie. Dotyčný je pouze nespokojený sám se sebou a nedokáže unést, že někomu jinému se daří. Snažte se proto být velkorysí a nad věcí.