Horoskop na pondělí: Ubývající měsíc přeje očistě od problémů

Měsíc ubývá a nastává vhodná doba na očistné kůry a odkládání všeho, co nás tíží. Bude teď mnohem snazší oprostit se od starých problémů. Více o tom, co vás dnes čeká, prozradí pondělní horoskop.

Beran

Moc se dneska nerozčilujte, drazí Berani, myslete na své srdce. Po celý den je kompletní oběhový systém v zátěži a vaši kolegové vám za rozčílení nestojí. Šetřete se a dávejte si časté pauzy. Uvařte si čaj z ginko biloby a budete se cítit mnohem lépe.

Býk

Měsíc ubývá a je vhodná doba dát si očistnou kůru, zhubnete přebytečná kila. Rozhodně se vyhýbejte tučným jídlům, sladkostem a alkoholu, mohl by vám ošklivě vylítnout tlak nahoru. Dneska vám všechno bude odsýpat od ruky. Zbavíte se dlouhodobé zátěže.

Blíženci

Dejte si pozor na jazyk. Přehnaná důvěra v drby a jejich šíření dál by vám mohly ublížit a vaši přátelé by s vámi mohli na dlouhou dobu přerušit kontakt. A to byste jako společenské bytosti nechtěli. Na každém šprochu občas není pravdy ani trochu.

Rak

Může se vám zdát, že staré dobré věci odcházejí, ale když otevřete oči a nebudete škarohlídi, uvidíte, že přicházejí mnohem lepší šance a naděje na lepší život. Neplačte nad starými zvyky, které vás dusily a nadýchněte se zhluboka svěžího závanu změn.

TAROT DOVOLENÉ

Personalizovaný výklad kartářkou, sami si vytáhněte 5 karet! Tarot vám řekne vše o vaši dovolené a o možných komplikacích na vašich cestách.



Lev

Měsíc je ve vašem znamení a ubývá, drazí Lvi. Máte šanci se zbavit veškerých dlouhotrvajících problémů, které vás dlouho sžíraly. Zvláště v oblasti vztahů. Využijte tyto konstelace na změnu poměrů ve vztahu, domácnosti, práci a ve všem, co tíží vaše srdce.

Panna

Pondělí začne velkými změnami v práci, které vás rozčílí, protože nemusí být zas tak dobré. Udělejte pořádek v tom, co po sobě zanechali vaši kolegové na předchozí směně, a snažte se přenést na ostatní svůj smysl pro organizaci, ať nepodlehnou chaosu.

Váhy

Můžete mít pocit, že je stále neděle, ale měli byste akceptovat skutečnost, že je zase pondělí. Neignorujte a nepřesouvejte žádné úkoly a povinnosti, protože byste mohli litovat, hrozí totiž ztráty a zbytečná prokrastinace by vám nepřinesla nic pěkného.

Štír



Sršíte energií a nápady, ale hlavně jimi neplýtvejte na záležitosti, které za to nestojí! Mohly by vás úplně vysát a vy byste ze svých úžasných nápadů a síly neměli nic než pochroumané tělo. Přemýšlejte, kam je vhodné zaměřit svůj um a pracovitost.



MĚSÍČNÍ TAROT NA PROSINEC!

Zajímá vás, na co se můžete v prosinci těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!



Střelec

Tento týden začne hezky a dá vám naději na zlepšení situace. Chce to vysoké nasazení i kuráž, abyste brzy dostali všechno, po čem toužíte. Rozhodně se zbavte nepotřebných věcí, a pokud vás něco obtěžuje, slušně to odmítněte. Vyhlídky jsou jen růžové!

Kozoroh

S novým týdnem si dejte pozor na unáhlená rozhodnutí, drazí Kozorozi. Mohli byste se ošklivě spálit. Dvakrát promýšlejte. Zkuste dnes rozjímat o svých potřebách a jejich naplnění, možná, že v sobě jen potlačujete přání, která by vás učinila šťastnými.

Vodnář

Neexistuje nic, co byste nezvládli, jen potřebujete větší sebedůvěru ve své činy. Přestaňte na sobě pořád vidět jen chyby. Jsou věci, kterých jste dosáhli již dávno, ale vy je nevidíte! Otočte se a spatříte ten velký kus cesty, který jste už ušli.

Ryby

Potlačujete v sobě hluboké city, protože se v nich nevyznáte, a to není dobře! Teď může být pohodlné žít podle racionální hlavy, ale v budoucnu byste mohli zaplakat nad nenaplněnými touhami a nesplněnými vášněmi. Otevřete se již dnes, projevte city!