Horoskop na pondělí 19. dubna: Dnes můžete objevit nečekané dědictví

Slunce a Merkur dnes vstupují do znamení Býka a trochu si s vámi pohraje. Podepíše se to téměř na všech znameních! Na světlo přicházejí záležitosti hypoték, pojištění, výher či dědického řízení. Buďte soustředění a pozorně se dívejte.

Beran

Na vaše znamení bude mít dnešní přesun Slunce do Býka poměrné výrazný účinek. V tomto dnu je kladen důraz na váš partnerský vztah, přičemž vystupují vaše emoce - zvláště v sexu a různých tajemstvích. Těšte se na to, co přinese vaše zkoumání!

Býk

Vstup Slunce i Merkuru do vašeho znamení se na vás dnes poměrně podepíše. Můžete být konfrontováni s majetkem svého životního nebo obchodního partnera. Na světlo přicházejí záležitosti hypoték, pojištění, výher či dědického řízení. Buďte soustředění!

Blíženci

Bude vám líto některých kolegů, kteří jsou často stresováni, tím, že musí předložit nějaké výsledky, které nemají, případně vysvětlovat věci, které spíše patří mezi čtyři oči. Dokonce začnete uvažovat o tom, zda byste neměli na to stát se vedoucím.

Rak

Při dnešku jsou podporovány charitativní projekty v souvislosti se stavěním škol v rozvojových zemích, akce typu - pošli kozu do Afriky. Podpora je nejčastěji realizována formou přízně hvězd v získávání spolupracovníků, tak jí využijte a zapojte se!

Lev

Slunce dnes vstupuje do znamení Býka a trochu si s vámi pohraje. Do popředí jdou informace nebo změny ve vašem každodenním životě. Můžete mít telefon nebo email, který je pro vás dost důležitý. Je třeba zachovat pozitivní myšlení a být akční.

Panna

Uděláte radost vašim potomků a formou bezplatné propagace na webových a spřátelených stránkách společnosti, u které pracujete, zveřejníte některé jejich aktivity, na kterých jim velmi záleží. V oblasti lásky se vám podaří vykoumat také cosi dobrého.

Váhy

Jsou aktivovány vaše záležitosti peněz a zároveň je povzbuzen zájem o způsob jejich nabytí. Pozor, mnohé důležité detaily se mohou odehrávat za scénou. Budete muset velmi pozorně sledovat dnešní přesun Merkuru do Býka, jinak byste mohli splakat na výdělkem.

Štír

Získáváte ještě větší cit a náhled na záležitosti, které se bezprostředně dotýkají vaší osobnosti. Všechno jakoby se posunovalo o vyšší příčku, ať se to týká vašeho vzhledu, schopností či cílů. Tak nepropásněte dnešní příležitosti a uvidíte!

Střelec

Doma si budete užívat pohody, ovšem ve firmě panuje ve vztahu k zaměstnancům stále především nejistota, nedostatek informaci, nezájem o jejich potřeby. Obdobné je to vlastně i ve vztahu k zákazníkům, bude proto třeba zamyslet se nad změnami.

Kozoroh

Vliv Sluce, které dnes vstupuje do Býka, u vás bude velmi odhalující. Něco skrytého či nevyřešeného má tendenci vystupovat na světlo. Připravte se na to, že určitá vzpomínka z minulosti vás přiměje o ní promluvit. Snažte se ale brát věci s nadhledem.

Vodnář

Budete mít dnes problémy při mluvení se zadýcháváním, za čímž bude snaha říci příliš mnoho na jeden dech. Nikam nespěchejte, příliš rychlá mluva má navíc ještě za následek horší srozumitelnost. Ideální by pro vás bylo zkusit třeba cvičit jógu.

Ryby

O svém nadřízeném dnes budete uvažovat v souvislosti se vzory. A přijdete na to, že se o něm nedá úplně říci, zda se jedná o vzor či anti-vzor, spíše by na něj sedělo označení, herec. Stylizace jeho chování často odpovídá roli, kterou právě zastává.