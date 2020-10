Horoskop na pondělí 19. října: Všechno máte ve svých rukách

Díky Marsu v Beranu dostanete báječnou pracovní nabídku. Nebojte se spoléhat na své srdce. I když budete mít hodně plánů, čas je neúprosný a vy budete muset své plány měnit. Dnes budete přesně vědět, co chcete a jak toho dosáhnout.

Beran

Netrapte se dnes tradičně tím, že opět začíná pracovní týden, zkuste si najít na pondělku nějaká pozitiva. Co třeba dopřát si právě dnes nějaký svůj oblíbený koníček nebo alespoň oblíbené jídlo? V práci si vás jinak budou dobírat, a co teprve doma!

Býk

Vlivem Venuše ve Vodnáři vás nebude bavit jednotvárná činnost, takže pokud jste v práci právě šedou kancelářskou myškou, budete přemýšlet o tom, že byste to změnili, minimálně pro dnešní den. Doma to budete řešit ještě razantněji, povoláte na nechtěné úkoly příbuzenstvo.

Blíženci

Dovolte si vyhodit si z kopýtka více, než jste tak činili v poslední době. Něco hezkého si koupit nebo překvapit nějakým dárkem své blízké, to bude přesně to, co vám vylepší náladu. V zaměstnání navíc nemáte velké fofry, takže budete mít dost času.

Rak

Budete dnes fungovat jako rodinný stmelovač, který nedá dopustit na rodinné vazby a těžko ponesete, pokud to někteří členové rodiny nebudou chtít pochopit. Mohli byste si jako vedlejšák otevřít rodinnou poradnu, měli byste úspěch, titul netitul.

Lev

Některé věci pro vás budou dnes jako na houpačce, v jednu chvíli si budete připadat jako sebevědomí jedinci, kteří si mohou říct, o co chtějí, a jindy byste se nejraději schoulili někam bezpečně pod peřinu. Buďte k sobě tolerantní a podporujte se.

Panna

Dostanete zajímavou pracovní nabídku, nad kterou budete uvažovat celý den. Vaši blízcí by vám mohli poradit, otázka je, nakolik si do svých profesních věcí necháte mluvit. Každopádně více hlav více ví, tak na to nezůstávejte sami. Něco vymyslíte.

Váhy

Při dnešku budete dobře vědět, co chcete, a také si o to budete umět říct, a to jak v domácích záležitostech, tak ve věcech milostných. V práci vám všichni půjdou na ruku i bez říkání, takže si můžete dopřát luxus nemuset chvíli nic pracovního řešit.

Štír

Telefon je ohromný vynález, tak se ho dnes nebojte použít v jisté záležitosti, která už vám dlouho vrtá hlavou. Za zeptání nic nedáte, nanejvýše pár korun za kredit, ale potřebujete si udělat jasno. Také budete mít dnes štěstí na neobvyklá setkání.

Střelec

Budete něžní i roztomilí a vaši blízcí vás budou zbožňovat. Ovšem v zaměstnání může mít někdo pochyby o vaší kompetentnosti k jistému náročnému úkolu. Nebojte se zabojovat o svou pozici, zasloužíte si, abyste se mohli pracovně realizovat bez ústrků.

Kozoroh

Díky Marsu v Beranu dostanete báječnou pracovní nabídku. Ta zaměstná vaše myšlenky natolik, že byste mohli něco důležitého v rodině přehlédnout, a to by se vám mohlo vymstít, zvláště pokud se bude jednat o data výročí a narození. Raději probádejte toto datum.

Vodnář

Osvoboďte se od starých vzorců jednání a jednejte tak, jak v srdci cítíte, že je správné, a jak vás to bude naplňovat radostí. Nikde není psáno, že se vaše pracovní podmínky rovněž nemohou zlepšit. Všechno máte ve svých rukách, tak jen do toho.

Ryby

Budete mít spoustu rodinných plánů, jak naložit s odpolednem či večerem, nicméně pondělí vám ukáže, že skutečně dovede zatočit s různými scénáři počítajícími s volným časem. Toho se ale svorně nikomu z rodiny dostávat nebude, takže to musíte odložit.