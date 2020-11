Horoskop na pondělí 2. listopadu: Berte všechno s nadhledem!

Planeta Venuše ve znamení Vah má velký vliv na vztahové záležitosti. Planetární konjunkce Slunce a Marsu své působení směřuje do Štíru. Tyto kombinace přináší do partnerských konverzací témata například o zakládání rodiny.

Beran

Mars se již od června pohybuje souhvězdím Berana a pomalu míří k Býku. Pro vaše znamení je při dnešku typické, že budete řešit téma zdraví a trápit se i nedostatky a starostmi druhých lidí. Důležité bude, abyste přemíru stresu ventilovali nějakou fyzickou aktivitou.

Býk

Můžete si dnes zabezpečit úspěchy na všech frontách, a také vaše výdrž je impozantní. I dlouhodobé projekty se mohou začít rýsovat velmi slibně, musí být ovšem realizovány jako příležitost, nikoliv jako šedá tuctová povinnost, co vás nebaví.

Blíženci

Máte-li vybudovat vztah tak, aby za něco stál, pak to musíte dělat pečlivě a být připraveni na těsnější vazby. Ale vy, zvláště dnes, těžko snášíte případná nedorozumění. Neváhejte, aby se vaše myšlenky a přání po skutečné blízkosti konečně naplnily.

Rak

Planetární konjunkce Slunce a Merkuru své působení směřuje do Štíru. Tato kombinace přináší aktivitu především v tématech lásky, partnerství a potomků. Údělem vás je především milovat, tvořit a plodit. To ostatní přijde stejně samo, uvidíte.

Lev

Nezapomeňte se věnovat ve volném čase také sami sobě. Vyplatí se vám dělat všechno pro to, aby vaše tělo zůstalo pružné. Otázka zdraví by pro vás však neměla být důvodem k obavám, o většinu návyků typu zdravého stravování, jste se už postarali dříve.

Panna

Pokud máte chuť a odvahu změnit zaměstnání, nastal ten pravý čas. Vaše vyhlídky jsou víc než slibné, stačí jen posbírat konečně odvahu. Dnešek vás přesvědčí, že jste měl v jisté věci pravdu. To neznamená, že vám tohle poznání přinese úlevu a klid.

Váhy

Venuše nyní putuje vaším znamením a k ní se přidává i Mars v Beranu, který bude až do 14. listopadu v retrográdní fázi. Tato konstelace planet vám do života přinese zásadní situaci, která se týká lásky a vztahů. Budete se muset rozhodnout, kam chcete jít v životě dál.

Štír

Nevíte-li si v jisté diskrétní věci rady, požádejte o pomoc dobré přátele. I kdybyste si s nimi v jiných záležitostech nerozuměli, v tomto případě jsou vám jenom oni schopni podat pomocnou ruku. Nemusíte se stydět, nikdo přece není bez chybičky.

Střelec

Měli byste brát dnes všechno s nadhledem, ačkoliv to nebude právě snadné! I když se vám to nebude zdát možné, v polovině dne by již mělo běžet vše k vaší spokojenosti, tak jako tak. Každopádně si aplikací první rady ušetříte nervy i případné omluvy.

Kozoroh

Můžete se těšit na novou osobu, která vkročí do vašeho života. Neměli byste se tedy obávat vyrazit někam do společenství lidí, kde byste mohli získat své místo. Budete se dnes intenzivně zajímat i o svou práci a kariéru, ač ji komplikuje síla Slunce.

Vodnář

Rádi byste si milostně odpočinuli, ovšem to by se nesměl přihlásit milostný apetit vaší milované drahé polovičky. Budete muset chtě nechtě reagovat, protože jinak na to budete oba stejně stále myslet, což nepřidá ani vám, ani vašemu partnerovi.

Ryby

Planeta Venuše ve znamení Vah má na vás velký vliv, a to zvláště na všechny vztahové záležitosti. Poté se k vám přidá i Mars v Beranu a vnese do vaší mysli hlavně otázku peněz a majetku, který se týká nejen vás, ale i dalších. Pozor na spory ohledně rodinného rozpočtu!