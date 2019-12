Horoskop na pondělí: Začátek týdne přinese zmatek a stres

Beran

Pondělí pro vás začne značnou psychickou zátěží, která bude vyžadovat zvýšené nároky na ovládání sebe sama. I když budete chtít seřvat každého okolo vás, nedělejte to. Váš úsudek bude hodně zaslepen vlastními emocemi. Relaxujte a nepijte alkohol.

Býk

Pokud máte dlouhodobé problémy v rodině nebo v práci, tak je správný čas na jejich šťastné vyřešení. Pokud máte rodinu a děti, tak svoji pozornost upřete na prohlubování rodinných vztahů. Nezadaní by se měli pořádně opřít do práce, rýsuje se povýšení.

Blíženci

Pondělí pro vás začne velmi hekticky. Nebudete sice vědět, kde vám hlava stojí, ale to vám vůbec nebude vadit, protože ukážete vše, co ve vás je. Náročná dřina bude dobře oceněna nejen okolím, ale rovněž vaše duše se nadme pýchou nad dobrým výkonem.

Rak

Nový týden začne zajímavými nabídkami. Nezaměstnaní by měli pozorně číst inzeráty. Zaměstnaní by měli naslouchat návrhům svých kolegů. Nezadaní Raci by neměli sedět doma a vyrazit do společnosti. A zadaní Ráčci zažijí posunutí vztahu na novou úroveň.

Lev

Lvi by se neměli bát pondělních výzev. Veškerá zátěž, která je trápí, sice vybublá do nesnesitelné podoby, ale následně přijde velký oddych a odpoledne se již bude nést v poklidném duchu. Večer určitě relaxujte a zajděte si na vínko s dobrými přáteli.

Panna

Snese se na vás veškerý předvánoční stres. Okolí bude mít tendenci na vás převádět své povinnosti a nutit vás do jejich vyřešení. Nedejte se! Určitě pomozte těm, kteří si to zaslouží, a vykašlete se na ty, kteří využívají jenom vaší nekonečné dobroty.

Váhy

Váhy by se neměly do ničeho nutit. Nedělní lenošivý duch se přenese i do začátku týdne, ale to vůbec nevadí. Někdy věci vyžadují klidný prostor pro svoji inkubační dobu. Užijte si klidu a v práci se věnujte svým ambicím, projektům a zájmům. Máte čas.

Štír

Pracovní pohovory budou mít v pondělí zelenou. Vaše nezvyklá výřečnost a komunikativní nadání vám umožní zapůsobit na budoucího zaměstnavatele tím nejlepším dojmem. Neschází vám ani sebejistota a schopnost prodat své letité znalosti i zkušenosti.

Střelec

Nebojte se lásky, drazí Střelci. Hodně jste randili, hodně jste koketovali, aby se zahojily staré rány osudu, ale pravá láska začíná klepat na dveře! Jediný požadavek, který má, je otevření vašeho srdce a návratu naděje. Láska už vás bolet nikdy nebude.

Kozoroh

Dnes se vám může stávat, že neudržíte vaši pozornost na delší úkoly a vaše mysl bude odbíhat do jiných světů. Zkuste se lépe soustředit a počkejte, až ostatní domluví, abyste si byli jistí, že vám nic neuniklo. Pusťte si i v práci meditační hudbu.

Vodnář

Pokud si lidé o vás mysleli cokoliv špatného, dnes se karta obrátí a budete překvapeni, že za vámi chodí i lidé, od kterých byste zájem o svou osobu nečekali, aby si vyslechli váš pohled na věc. Lidé budou vůči vám dnes více chápavější a tolerantnější.

Ryby

Vaše mysl je plně obrácena sama do sebe a jako na potvoru se zabývá temnými zákoutími vaší duše, což se vám vůbec nemusí líbit. Dnes pro vás může být těžké vycházet s druhými lidmi, nejraději byste si zalezli se svými chmury do postele s hrnkem horkého čaje.