Horoskop na pondělí 20. dubna: Do vztahu se vloudí drobné třenice

Beran

Dostanete se do situace, která bude svádět k nevěře. Často se stává, že dlouhodobý vztah po určité době upadá do nudného stereotypu. Najdete však jiné řešení partnerských problémů a překonáte se ve slabé chvilce. Už brzy zavládne pohoda ve vztahu.

Býk

Nenechte si pokazit večer proto, že jste se báli promluvit si o problému. Pokud nebudete ve vztahu dostatečně otevření, mohlo by dojít k nepříjemným nedorozuměním. Nebojte se upřímně říct, co si myslíte. Berte v potaz partnera a dělejte kompromisy.

Blíženci

Po dlouhých debatách s ratolestmi a milovanou polovičkou se obměkčíte a splníte svým potomkům velké přání. Dáte jim tak příležitost dokázat, že si zaslouží vaši plnou důvěru. Nemusíte se bát! Nezklamou vás, naopak budete překvapeni jejich vyzrálostí.

Rak

V druhé polovině dubna máte mnoho práce a váš partner se cítí zanedbávaný. Udělejte si na něho trochu času a věnujte se mu. Každý přece potřebuje pozornost a důkaz lásky ze strany svého protějšku. Dokažte drahé polovičce, že umíte držet slib. Potěšíte ji.

Lev

Vztah mladých párů by se mohl ocitnout v krizi. Do určitého věku člověk hledá sám sebe a snaží najít životní cestu. Je to bezesporu komplikované období a neobejde se bez přešlapů a chyb. Společnými silami a s velkou dávkou tolerance vše překonáte.

Panna

Překonáte stydlivost a vydáte se vstříc svému štěstí. Přestože podobné situace nemáte v lásce, milostnou schůzku, kterou vám přátele domluví, si nad očekávání užijete. Vypadá to, že se začíná blýskat na lepší časy. Najdete, co už dlouho hledáte.

Váhy

S dávným přítelem si k sobě opět najdete cestu. A budete oba velice rádi! Uvědomíte si totiž, jak moc vám kamarád scházel. Všechno si vyříkáte a budete k sobě naprosto upřímní. Jen tak se totiž zbavíte překážek, které vám až doposud stály v cestě.

Štír

Pomluvy o svém partnerovi smetete ze stolu a odmítnete se o nich dále bavit. Moc dobře si uvědomujete, že nechat se přesvědčit o hloupostech je až příliš jednoduché a nedovolíte, aby vám jakékoliv klepy zkazily krásný vztah. Svému partnerovi věříte!

Střelec

Od nového partnera čekáte příliš mnoho! Uvědomte si, že byste ho svým nadšením mohli lehce vystrašit. Proto přestaňte tlačit na pilu a pokuste se trochu zpomalit. Uvidíte, že jakmile dáte najevo větší odstup, protějšek bude sám od sebe aktivnější!

Kozoroh

Přestože se na vašem rodinném nebi v průběhu dne objeví sem tam nějaký ten mráček, bouřky se bát nemusíte. Spíše přijde jen nějaká drobná přeháňka. Nakonec si volný den s rodinou maximálně užijete a budete se těšit na další společně strávené chvíle.

Vodnář

Pohltí vás emoce a vy se vyznáte ze svých citů. Sami budete překvapeni, kolik se jich ve vás skrývá, ale velice si tak ulevíte. A výsledek bude překvapivě pozitivní! Otevřenost a upřímnost vám přinesou jen samé výhody. Nebojte se proto zariskovat!

Ryby

Občas máte sklon věci uspěchat. Honem honem, aby bylo všechno hotové teď hned. Ve vztazích můžete však s takovýmto přístupem citelně narazit. Proto zachovejte klid. Ne všichni skáčou do životních rozhodnutí po hlavě. Vše vychází, jen tomu dejte čas.