Horoskop na pondělí 20. ledna: Ani na chvíli nevěřte dojmu, že jste slabí

Beran

Může vás přepadnout pocit, že z vašich novoročních předsevzetí nezůstalo zhola nic. No, zbyla vám myšlenka, že nějaká máte. Zavřete oči a řekněte si, že to dokážete a už nic nebudete flinkat. Každá výdrž má své slabé a silné chvilky. Obnovte ty silné.

Býk

Není všechno zlato, co se třpytí, milí Býci. Mohli jste být oslepeni září něčeho, co má hodnotu diodové zářivky. Proberte se! Zlato nám nezaslepuje oči a nestaví se na odiv okolí. Často se schovává na skrytých a nepřístupných místech a čeká na své odhalení.

Blíženci

Dnešní týden pro vás začne hektickým způsobem. Nebudete vědět, kde vám hlava stojí a kam máte skočit dříve. Naštěstí se ve vás skrývá síla několika lidí najednou, která vám pomůže všechno překonat. Jen si nenechte linkovat život od těch nepříjemných.

Rak

Lidé se ptají, co se s vámi stalo, protože jste se naprosto stáhli ze společenského dění, i přestože jste oblíbení. Každý potřebuje chvíli samoty, zamyslete se však, jestli touha po samotě byla z důvodu odpočinku, nebo mylného strachu, že nejsme přijímáni.

Lev

Lidé v okolí vidí výraznou osobnost a mají z ní strach, protože sami se cítí průměrnými a považují to vědomě za správné, i přestože se uvnitř cítí opačně. Vy umíte být sami sebou a nebojíte se zářit do okolí. Závidí vám. Nenechte se srazit a buďte výraznými!

Panna

Otázka vaší sebeúcty se momentálně točí kolem peněz. Nemůžete si zrovna vyskakovat, to se ale brzy změní. Jen neměňte svůj způsob života, přestože máte v hlavě myšlenku "ale měla bych dělat to, co ostatní". Máte svoji cestu, tak se nebojte po ní jít.

Váhy

Váš partner pro vás udělá první poslední, i přestože má občas narážky, které bolí. Ano, jsou tu nějaké chyby, ale ty se brzy obrátí v přednosti. Usilovně pracujte na svém cíli a uvidí, že nejste líní, ale shodou okolností byl zpomalen vývoj vaší situace.

Štír

Uvnitř jsme stále čistými dětskými dušemi, zazděné různými obranami, dobrými i zlými. Nastává čas, kdy se musíme zamyslet, zda nepoužíváme ty zlé na dobré lidi a dobré na zlé lidi. Povrch často mate a musíte se naučit znova hledět do nitra ostatních.

Střelec

Věci se nejeví tak, jak ve skutečnosti jsou. Osoba, která by se s vámi chtěla seznámit, cítí propast, kterou nemůže překonat ze společenských důvodů. Víte, kdo to je. Jděte dotyčné osobě naproti a zažijete jedno z nejzajímavějších setkání ve vašem životě.

Kozoroh

Pokud se vám nedaří najít zaměstnání, i přestože máte schopnosti, vzdělání a ochotu pracovat, zamyslete se. Není odmítání všemi těmi korporacemi jen úplně obyčejnou příležitostí, jak konečně stát na vlastních nohách a vybudovat si vlastní podnikání?

Vodnář

S některými přáteli můžete zažívat názorový rozkol a občas i vnitřní paniku, zda je to skutečný přítel. Názory na politiku nejsou to, co dělá přátele přáteli. Je to ona energie, která vás pojí a nedovolí vám i přes odlišné názory nechat druhého padnout.

Ryby

Nenechávejte se podvědomě zastrašovat vašimi přízraky z dětství, které vám šeptají, že to nedokážete. Dokážete vše, na co si vzpomenete! Jen otevřete okno a vyházejte z něj všechny ty komentáře protivných učitelek, hloupých spolužáků a naštvaných matek.