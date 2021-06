Horoskop na pondělí 21. června: Dnes si můžete zadělat na miminko

Pondělní přechod Slunce do Raka výrazně ovlivní peníze a majetek. I hvězdy vás ženou vpřed, vstříc novým pracovním či životním partnerům, tvorbě a dětem. Pokud toužíte po děťátku, dnes by se vám s partnerem mohlo zadařit!

Beran

Peníze a majetek. To jsou dva aspekty, které výrazně vylepšuje pondělní přechod Slunce do Raka. I hvězdy vás ženou vpřed, vstříc novým pracovním či životním partnerům, tvorbě a dětem. Toužíte-li po dítěti, může se zadařit. Tvoříte-li, do roka přijde velký posun!

Býk

Váš fyzický magnetismus roste a otevírají se vám nevídané možnosti k procítěným sexuálním prožitkům. To je přesně obuv šitá vám na míru, vášniví Býci! Zadaní zažijí nečekaně hluboké intimní souznění se svým partnerem a nezadaní mají svůj den!

Blíženci

Dokážete dnes zvládat i několik různých činností najednou, hvězdy totiž výrazně posilují vaši bystrost a aktivitu. Tak se nebraňte pořádně to v práci rozjet a využijte této velmi příhodné konstelace. Za pár dní zeslábne a zase si pěkně odpočinete.

Rak

Nemáte dnes právě svůj den, a tak se nepouštějte do žádných větších akcí. Hvězdy vám ve vašem snažení moc nepomohou, takže uděláte nejlépe, pokud si naplánujete jen velmi nenáročný program, nebudete vyhledávat diskuze a budete se věnovat koníčkům.

Lev

Slunce dnes vstupuje do Raka a přeje všem Lvům, kteří chtějí proniknout na zahraniční trhy. Máte dnes zvýšený smysl pro prezentaci svých cílů a dokážete ostatní nadchnout. Rádi s vámi budou spolupracovat nebo investovat do vašich produktů.

Panna

Zase se netěšíte po ránu do práce a už vám možná připadá, že je to trvalý stav. Ale neklesejte na mysli, i když můžete ještě pocítit podrážděnost a nechuť pracovat, je to už jen dozvuk vlivů, které pomalu odcházejí. Za pár dní vám bude zase lépe.

Váhy

Vše, co si dnes umanete, má velikou šanci na úspěch, protože jste schopni každou akci podpořit komunikací. Dokážete vymluvit z jalové krávy tele, tak by byl velký div, kdyby se vám nepodařilo přesvědčit své nadřízené o své jedinečnosti a genialitě.

Štír

Rozjetý parní válec, jinou přezdívku vám dnes kolegové dají těžko. Je to opravdu tak, jedete a pracujete naplno. Jediné, co by vám někdo mohl vyčítat, jsou vysoké nároky na vaše blízké a kolegy. Ti mohou mít s vaším nasazením opravdu docela problém.

Střelec

Dnes máte svůj šťastný den, milí Střelci! Hvězdní dobrodějové vám přináší úspěchy do vašeho konání, a to zejména pokud je spojené s uměleckou nebo dobročinnou činností. Hvězdy také radí, abyste si dnes udělali malou radost a chvilku jen pro sebe!

Kozoroh

Sice se vám daří a práce vám jde od ruky, ale máte sklon jet naplno a nevidět nalevo, napravo. To je velice nepříjemné pro vaše kolegy a rodinné příslušníky, protože místo abyste své tempo přizpůsobili většině, nutíte je dostihnout vás. To není dobré!

Vodnář

Pokud jste na cestách nebo se rozhodnete alespoň pro krátký výlet v blízkosti vašeho domova, dnes máte vhodný den pro seznámení s někým okouzlujícím. Venuše v Raku jen upřesňuje, že musíte opustit domov, abyste jej potkali.

Ryby

Konečně jste vypustili z hlavy partnerské a milostné záležitosti a dokážete se plně soustředit. Dnes se můžete pustit do úředních záležitostí, papírování nebo mravenčí práce, která vyžaduje soustředění a pečlivost.